“E blerë nga Berisha”/ Reagon ashpër ish-e dashura e Izet Haxhisë: Shoqëri e sëmurë, vrasje e paralajmëruar

Reagon sërish ish e dashura e Izet Haxhisë nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale. Duke iu përgjigjur akuzave se është e blerë nga Berisha, Erjona Parruca shprehet se është një shoqëri e sëmurë, maskiliste.

Statusi i Erjona Parrucës

Shoqeri e semure, sado- mazokiste, maskiliste, pa asnje empati a dhembsuri per njeri – tjetrin…!

Kjo eshte gjysma e shoqerise shqiptare!

Ku viktima diabolizohet, dhe ku djalli hyjnizohet!

Sepse viktimat shumica e rasteve jane femra: Dhe i degjojme kendezet: oh, mire j a beri qe e vrau se e tradhetoi, mire j a beri qe e masakroi psikologjikisht se j a kishte me t’futme!

Pastaj, keta te thekurit e lare me ar ne ndergjegjen e tyre, keta patetiket e peshtire: -Po e denoncon publikisht tani kete Izet « burrin », sepse eshte blere nga Berisha a nga ku di une, aaah,tani qe j a piu lengun, e flaku dhe e shau.. etj, etj..!!

Deri dje e ngriti ne qiell, tani po e shan

(po thote te verteten qe dhemb).

E pastaj habiten( por pa fajesuar veten) se si ndodhi kjo para hundes se te gjitheve!

E pastaj habiten e derdhin lote krokodili kur gra te vrara e nena femijesh, duhet te varrosen!

Sepse askush as nuk pa gje, as nuk u interesua, dhe askush nuk e besoi!

-Po te kishte folur, te ishte ankuar- thone ca me pseudo dhembsuri me te keput shpirtin!!

Kujt t i ankohej, kujt?

Juve qe vetem do t a denigronit, do t a fajesonit ate, qe do t a shtynit nje hap me shpejt drejt shkaterrimit te pakthyeshem?

sa z

Juve, bashkefajtore te heshtur te nje krimi nen hunden tuaj???

Kur kjo j u ndodh motrave, vajzave tuaja, sigurisht qe te tjeret jane fajtoret!

Por kur i ndodh nje femre tjeter, joooo.. ajo e ka fajin me siguri!

Sepse eshte nje cope femer, e duhet t a mbylle gojen!

Sepse deri dje e ngriti ne qiell e sot po e quan monster!!

Po edhe cfare pastaj?

Kjo eshte menyra perfekte e manipuluesit ndaj viktimes! Mund te zgjase me vite e vite ky tmerr!

Keshtu ndodh gjithmone!

Ne vdo vend!

Shkencerisht e njohur!

Shoqeri e pashpirt, qe qajne 5 minuta kur cdo dite nje femer masakrohet nga i dashuri apo burri, ose kur bejne te verberin e te shurdhurin, kur dhuna psikologjike makabre qe perjetojne cdo dite, i çojne te hidhen nga ballkoni apo ne rrotat e nje makine, te vetvriten…ose te ulin koken e shpirtin e te marrin vetem fryme, por pa qene me njerez!!

Jane ose te cmendura, ose nese marrin guximin ( rralle ndodh) te denoncojne monstrat, jane te paguara nga dikush!

Sic me akuazuan mua, sepse pata forcen te denoncoja!!

A e dini se pse ndodh kjo?

Sepse kane harruar cdo te thote kurajo per veten, cdo te thote respekt per qenien njerezore qe ti je!

Kane harruar qe jeten t a fali nena dhe Zoti, s ka te drejte te t a shkaterroje e te t a vjedhe askush!

SEPSE ESHTE E JOTJA!!!!

Perverset narsisike nuk jane gjithmone vrases te drejtperdrejte, por vrasesiy e drejperdrejte( ata qe nuk kane as piken me te vogel te pendeses) jane gjithmone perverse narsisike!

Mua, akuzat per shitje apo blerje nga politika,nuk me bejne as ftohte e as ngrohte!

Madje, as vaket fare! Po fare, fare!

Sepse kam kushtet e tilla, sepse jam e rrethuar me dashuri e me njerez te vertete qe me duan! Sepse jam ne nje shtet qe me mbron me cso menyre e me cdo mjet!

Sepse kam nje jete te mire te siguruar me mendjen dhe djersen time!

Shume prej simotrave te mia, nuk e kane kete luks.. Dhe durojne e durojne!

E duke pare qe dikush si une, denoncon publikisht e menjehere akuzohet per shtiblerje, per kurvllik, per perfitim te turpshem, mendojne se ato vete qe s kane asnje mbrojtje- me siguri s do te kene asnje shans qe dikush t i besoje!

Dhe rrine ashtu, te plagosura, te gjakosura ,te izoluara, te fyera….

Per shoqerine, kjo eshte nje vrasje e e paralajmeruar!

Me e frikshmja dhe satanikja, qendron ne faktin qe edhe shume gra bashkohen me kete turme vrastare… Ndoshta nga frika e pasqyres se jeteve te tyre, ndoshta nga frika…

Por s ka rendesi! Nje grua me pak a me shume, s i intereson askujt me teper se 2 dite! Do qajme pak, do flase pak Fevziu apo terci- verci e kaq.. iku tani!

Dhuna fizike vret!

Dhuna psikologjike vret po njesoj!

Mos heshtni!

Edhe sikur askush te mos j u besoje, keni bere detyren ndaj jetes tuaj!

MOS HESHTNI NDAJ DHUNES!!!