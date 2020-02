Horoskopi i muajit Shkurt

Çfarë sjell muaji shkurt për ju. Cila do të jetë shenja më e favorizuar e yjeve dhe për kë punët nuk do të shkojnë si duhet? Lexoni parashikimin e yjeve për 12 shenjat e zodiakut përgatitur për ‘BalkanWeb’ nga astrologu i njohur Jorgo Pulla.

DASHI

Të përgjithshmet: Shkurti është një muaj që mund t’ju ‘sinjalizojë’ çdo ditë dhe me detyrimet që vijnë në cdo kohë. Mërkuri shkon në shenjen e Peshqve në 3/2 dhe 18/2 fillon kursin e tij retrograde, i cili tregon se çështjet me të cilat jeni marrë në të kaluarën dhe çështjet që keni lënë pas do t’ju shqetësojne përsëri në të tashmen –është në të mirën tuaj që të gjeni një rrugëzgjidhje në marrëveshjet që mund të ju vijnë – ndoshta dhe në të ardhmen. Komunikimi do të jetë i vështirë dhe ju duhet të përgatiteni mirë për këto pasi mund të krijojnë vonesa në çështjet e punës. Më 9/2, Hëna e plotë zhvillohet në boshtin Luan-Ujor, ju sjell kontakt me miqtë tuaj, partnerin tuaj dhe nëse jeni te pa lidhur, mund të krijoni kushtet e duhura për ju që jeni ne kërkim për një lidhje serioze. Hyrja e Diellit në 19/2 në shenjën e Peshqeve tregon që në mes të muajit do të ndjeni nevojën për t’u ulur, pasi “biznesi ” profesional i mëparshëm mund të ketë pasur probleme ligjore shikojeni pak kete ceshtje tani para se te beni ndryshimet ne punen tuaj. Më 23/2 Hëna e re që po zhvillohet në shenjën e Peshqve – në një takim me Merkurin retrograde – mund të sjellë një takim me një person që keni parë prej kohësh ose të rikthejë një ceshtje pune profesionale qe e keni len pezull qe do te ju duhet ta mbaroni.

Dashuria: Këtë muaj do të keni mundësi për jetën tuaj personale dhe çështje emocionale pasi hyrja e Afërditës në shenjën tuaj të zodiakut në 8/2 tregon se si do të jeni në gjendje të shikoni dhe të arrini “qëllime emocionale”. Merkuri në retrograde nga 18/2 në shenjën e Peshqeve tregon që këtë muaj do të ketë një aromë të fortë dashurie nga e kaluara dhe është e mundur që marrëdhëniet tuaja të jenë ringjallur në të kaluarën apo edhe vitet e kaluara jeni me shumë fat, për ju që jeni në kërkim gjithcka e keni në dorë pikerisht tani në këtë muaj. Nëse ju që tashmë jeni në një lidhje serioze, shmangni të kaluarën dhe shikoni të tashmen pasi do të jetë e lehtë të krijoni probleme edhe në të ardhmen.

Karriera dhe financat: Muaji mund të fillojë me një ritëm të ngadaltë për çështjet e biznesit tuaj, por nga brenda do të bëhet i veçantë, me mundësi të mëdha për ju. Hyrja e Marsit në shenjën e Bricjapit në 16/2 ju tregon se nëse provoni dhe “luftoni” për diçka që dëshironi do të keni sukses në punën tuaj. Gjithë sa ju duhet është t’i kushtoni vëmendje cështjeve që lidhen me të tretë me persona kyc në punen tuaj, bëni pak kujdes që të mos përplaseni me persona te tillë pasi kjo mund t’ju ​​kushtojë shumë. Nga 18/2 e tutje, kur mërkuri kthehet në shenjën e Peshqve, ka të ngjarë që të krijojë disa ura komunikimi në emërimet e punës dhe të biznesit që ju kaq shumë dëshironi. Mundohuni të mos jeni kritik ndaj mjedisit tuaj të punës pasi Hëna e re në Shenjën e Peshqeve në 23/2 tregon se mund të ketë një prapavijë rreth jush, beni kujdes nga fjalët dhe lëvizjet tuaja.

DEMI

Të përgjithshmet: Shkurti është një muaj shumë komunikues për ju pasi krijon kontakte dhe takime me të njohur dhe miq, por mund të ketë edhe disa kurthe komunikimi që duhet të jeni pak më të kujdesshem. Në 3/2 Merkuri shkon në shenjën e Peshqve dhe ju afron edhe më shumë komunikim tek miqtë tuaj dhe njerëzit me të cilët mendoni se keni shumë gjera të përbashkëta. Pjesëmarrja në një grup njerëzish ka shumë të ngjarë gjatë muajit dhe do të rrisë popullaritetin tuaj. Hëna e Plotë në boshtin Luan-Ujor në 9/2 ju bën thirrje që të mbyllni disa ceshtje që lidhen me punën tuaj dhe atë familjare mundësitë do të ju jepen shfrytëzojini momentet që do të ju jepen në këtë drejtim. Më 18/2 Mërkuri fillon kursin e tij retrogradë tek Peshqit, duke sjellë përsëri çështje të së kaluarës midis shokëve dhe miqve tuaj. Mund të çojë gjithashtu në keqkuptime dhe probleme komunikimi dhe kjo është diçka që duhet ta mbani në mend në çdo takim me njerëz që ju interesojnë të jeni të kujdesshëm dhe jo të nxituar! Më 23/2 Hëna e re që ndodh në shenjën e Peshqve do të hapë rrugën për të zgjidhur disa keqkuptime që kishin ndodhur me një person të rëndësishëm në të kaluarën.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Dashit në 8/2 tregon se ky muaj do të ketë një sfond të bukur në çështjet e jetës suaj personale. Nëse tashmë jeni në një lidhje duhet të përqendroheni në të, në mënyrë që të keni nje mirëkuptim me i/e të dashurën tuaj. Kursi retrogradë i Mërkurit në shenjën e Peshqeve nga 18/2 nuk do të ndihmojë që të keni diskutime konstruktive në lidhje me cështje të rëndësishme, kështu që do të ishte mirë të shmangni hapjen e çështjeve të reja këtë muaj në marrëdhëniet tuaja. Preferohet me mire eshte të zgjidhni çështje më të vjetra, pasi kjo është mundësia e duhur për ta tani. Nese jeni te pa lidhur duket se do te keni ndihmesen e Aferdites nga kjo pozitë mund të krijojë një romancë të re që do t’ju bej te ndiheni superior pasi mund t’ju pëlqejë ideja për te stabilizuar jetën tuaj personale. Hyrja e Marsit në shenjën e Bricjapit në 16/2 mund të sjellë një njohje të re ose të rikthejë në nje lidhje qe keni pasur ne te kaluaren nuk perjashtohet mundesia qe përmes një telefonate te rifilloni nje lidhje e se shkuares që do t’ju bëjë të mendoni përsëri.

Karriera dhe financat: Punët dhe detyrimet do të vazhdojnë më mirë këtë muaj dhe me siguri do të kuptoni që po bëni më te mirën ne zgjidhje te cdo ceshtje pune. Kursi retrograde i Merkurit nga 18/2 tregon se si mund të ketë çështje komunikimi që do të krijojnë keqkuptime në mjedisin tuaj profesional është mirë që në këto data të jeni pak më të rezervuar në këtë aspekt. Në datë 9/2 Hëna e plotë në boshtin Luan-Ujor ju fton të mbyllni cështjet që ju kanë lodhur më parë është kohë e mirë për gjëra të tilla, sepse më vonë do të jetë veçanërisht e vështirë për t’u mbyllur. Në dhjetëditëshin e fundit të muajit respektimi juaj në punë do të rritet, pasi hyrja e Diellit në shenjen e Peshqve në 19/2 tregon se do të keni mundësinë të fitoni aleatë nga dita në ditë.

BINJAKËT

Të përgjithshmet: Shkurti është një muaj që do ju motivojë të bëheni profesionist dhe të investoni në njohjen tuaj sociale. Kjo nuk do të jetë një detyrë e lehtë megjithatë nëse vendosni qëllimin tuaj në karrierë, atëherë asgjë nuk do te jete e veshtire . Mërkuri futet në shenjën e Peshqve në 3/2 dhe krijon lëvizje të fortë në punë dhe mundesi te reja ne ekonomi . Takimet te rendesishme per biznesin tuaj se dhe , diskutimet dhe angazhimet e reja të biznesit e bëjnë me frytdhenese anen ekonomike dhe njohjet e reja ne fushen e biznesit . Në 18/2 fillon Merkuri ne anen e kundert te tij në të njëjtën shenjë dhe do të ishte një ide e mirë që të jeni dyfishë te kujdesshem nga mesi i muajit, pasi ata do të paraqiten disa problem të vogla, anulime të disa ceshtjeve te punes dhe ndoshta keqkuptime në punë. Hëna e plotë në boshtin Luan -Ujor në 9/2 do të jetë një qetesi e këndshëme dhe rreth atyre ditëve është shansi për të bërë një udhëtim në një destinacion afër, madje edhe një udhëtim ditor, pasi do t’ju ndihmojë të rimbushni bateritë tuaja.Hëna e re që do të realizohet në shenjën e Peshqve në 23/2 – në bashkëpunim me Merkurin ne retrospektivë – tregon se ne dhjetëditëshin e fundit të muajit duhet të paktën një vëmendje e veçantë për çështjet e biznesit tuaj, pasi ka mjaft koncepte të gabuara.

Dashuria: Një muaj i veçantë për çështjet tuaja sentimentale fillon pasi hyrja e Afërditës në shenjën e Dashi tregon se miqtë dhe shoket tuaj do t’ju tërheqin në netët argëtuese dhe njohje të reja. Mundësitë që ju merrni këtë muaj për të takuar njerëz të rinj do të jenë të shumta, por çështja nuk është të bëni një zgjedhje momentale sepse nuk eshte ajo qe kerkoni pasi do ta vështirësojë këtë gjë mundohuni te jeni me kembe ne toke . Nëse jeni tashmë në një lidhje, hyrja e Marsit në shenjën e Bricjapit në 16/2 tregon se romanca mes jush do të jetë intesive, gjë që do të rinovojë marrëdhënien tuaj. Nga 18/2 që Mërkuri do të jetë në një rrugë retrograde drejt shenjes se Peshqve, do të duhet të mbani në mend se do të ketë raste kur të ndjeheni se personi që keni nuk po ju kupton do te thot se diku keni gabuar . Jini të durueshëm dhe përpiquni të mos lejoni që keqkuptimet e vogla t’ju bejn te ndiheni te vetmuar , pavarësisht nëse jeni vetem apo në një lidhje.

Karriera dhe financat: Shkurti vjen me një humor shumë të mirë për ju pasi prania e planetëve në shenjën miqësore tek Peshqit tregon se ju prisni perjudha të këndshme. Hyrja e Mërkurit tek Peshqit në 3/2 ju sjell kontakt me njerëzit që keni një kohë të gjatë pa u takuar , diçka që do t’ju bëjë shumë të lumtur eshte ajo ekonomike dhe dicka e re ne punen tuaj . Hëna e plotë në boshtin Luan -Ujor në 9/2 mund të krijojë nje mundesi te mire por këto do të jenë arsyeja që ju të punoni për të rritur të ardhurat dhe burimet tuaja. Hyrja e Marsit në shenjën e Bricjapit nga 16/2 tregon se gjysma e dytë e muajit do të jetë më e rendesishme një marrëdhënie ose një partneritet nuk keni pse te shqetesoheni fare ne kete aspect . Kursi retrograde i Mërkurit në shenjën e Peshqeve nga 18/2 ju tregon qe të jeni me të kujdesshëm nëse keni per te bere udhëtime të gjata ose të afërta gjatë muajit sepse kerkohet siguri ne ceshtje qe keni per te zgjidhur mos I lini ne momentin e fundit , si dhe takime biznesi ose personale pasi mund të ketë vonesa, shtyrje ose bllokime ne udhetime mund te anullohen . Në 23/2 Hëna e re që do të realizohet ne shenjen e Peshqve – bashke me Merkurin retrospektivë – sjell në plan të parë çështjet personale në pritje, për të cilat duhet të kujdeseni për të menaxhuar në mënyrë që të mos shkaktojë probleme ne anen e punes apo te ekonomis .

GAFORRJA

Të përgjithshmet: Shkurti vjen me një humor shumë të mirë për ju pasi prania e planetëve në shenjën zodiake miqësore tek Peshqit tregon se ju prisni moment të këndshme. Hyrja e Mërkurit tek Peshqit në 3/2 ju sjell kontakt me njerëzit që keni një kohë të gjatë pa I takuar , do te keni mundesit per te bere biseda te rendesishme që do t’ju bëjë shumë të ndiheni te kenaqur. Hëna e plotë në boshtin Luan-Ujor në 9/2 mund të krijojë nje far pasigurie por kjo nuk ju pengon aspak që ju të punoni për të rritur të ardhurat dhe burimet tuaja. Hyrja e Marsit në shenjën e Bricjapit nga 16/2 tregon se gjysma e dytë e muajit do të jetë më e idealja ne lidhje me punen dhe ceshtjet qe ju interesojne nuk perjashtohet mundesia te keni nje takim lidhen me një marrëdhënie ose një partneritet ne biznes . Kursi retrograde i Mërkurit në shenjën e Peshqeve nga 18/2 ju thotë të jeni të kujdesshëm ne udhëtime të gjata ose të afërta gjatë muajit, si dhe takime biznesi ose personale pasi mund të ketë vonesa, shtyrje ose anullime prandaj te jeni sa me konciz ne ato qe doni te realizoni. Në 23/2 Hëna e re që do të realizohet ne shenjen e Peshqve – në lidhje me Merkurin retrospektivë – sjell në plan të parë çështjet personale, për të cilat duhet të kujdeseni për të menaxhuar në mënyrë që të mos shkaktojë probleme ne pun apo ekonomi.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Dashi në 8/2 tregon se interesi juaj do të përqendrohet tek një person me të cilin ka të ngjarë te jet ne te njejtin vend pune ku jeni dhe nga kjo njohje apo fillim lidhjeje nuk perjashtohet mundesia te keni nje pune tuajen me von dhe te largoheni nga aty per te nisur dick ate re ! Per juve qe jeni në një lidhje duhet të keni kujdes pasi puna juaj mund të bëjë që ju të keni disa keqkuptime me partnerin tuaj . Kursi retrograde i Merkurit me date 18/2 do te thot te jeni pak me te vemendshem në komunikim në jetën tuaj personale me i/e dashuren tuaj, dhe nëse doni qe gjithcka te shkoj sipas planeve qe juve keni , përpiquni të mos lejoni që palët e treta të përfshihen ne jeten tuaj. Nga 16/2 ku Marsi do të kalojë në shenjën e Bricjapit ju mund të ndiheni se partneri juaj është konkurrues dhe ndoshta kerkon me teper koh te qendroj me juve eshte ne te miren tuaj, qe te preferoni dialogun dhe jo ” luftën” .

Karriera dhe financat: Shkurti mund të sjellë një udhëtim pune përmes të cilit do të merrni përvoja shumë interesante. Eshte gjithashtu e mundur që para jush të hapet një rrugë e re që do të lidhet me dick ate re ne evrop mbase eshte nje mundesi e mire per juve . Nga 18/2 që Mërkuri do të kthehet në shenjën e Peshqve, mund të ketë disa vonesa ose shtyrje në disa nga planet e karrierës suaj por nuk eshte dicka shqetesuese . Mbani në mendjen tuaj se ky muaj nuk promovon vendime të shpejta dhe eshte ne te miren tuaj te merreni me ceshtjet aktuale dhe jo në fillimet e reja, pasi ato do të kërkojnë kohë dhe përpjekje. Që nga 16/2 që Marsi do të kalojë në shenjën e Bricjapit ku ju dini të mbani rregull në punë, pasi do të jetë e lehtë per juve qe te keni nje ngritje ekonomike pse jo ne 15diteshin e dyte.

LUANI

Të përgjithshmet: Shkurti është një muaj kur do të krijoni përvoja të tilla që do t’ju kthejnë në kujtime, situata dhe ceshtje te ndryshe të së kaluarës jeni te gatshem të menaxhoni emocionet që do t’ju nxisin ne gjithcka mendoni . Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshqeve në 3/2 tregon se përveç çështjeve të se kaluares ne këtë muaj, do të lodheni pak me teper ne lidhje me financat po do te dini qe te ja dilni me sukses. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj (Luan-Ujor) në 9/2 ju fton të mbani një ekuilibër midis jush dhe të tjerëve, pasi dëshirat tuaja mund të jenë të ndryshme. Nga 18/2 që Merkuri do të kthehet tek Peshqit përfitoni nga mundësitë dhe rregulloni ceshtjet financiare qe mund te keni pasur problem nga e kaluara, kështu që do të ishte mirë t’i parandaloni pak shpenzimet e teperta . Nuk përjashtohet mundësia që të keni lajme nga një person i së kaluarës i cili do t’ju vendosë përsëri në procesin e të menduarit për nje udhetim te larget edhe pse e deshironi shum por mendoni te ardhmen kjo ju ben qe te jeni me kemb ne tok, me siguri e realizoni dick ate tiller rug tem bare ju urojme se eshte e realizuashme . Hyrja e Diellit në shenjën e Peshqeve në 19/2 krijon një intuitë intensive që do të jetë jashtëzakonisht e dobishme per juve si ne pune dhe ne ekonomi . Më 23/2 Hëna e re që do të mbahet në shenjën e Peshqve – në lidhje me Merkurin ne retrograde – mund të ngatërrojë të kaluarën me të tashmen, kështu që do të ishte një ide e mirë për të lënë vendimet përfundimtare për më vonë.

Dashuria: Këtë muaj nuk përjashtohet mundësia që të keni një lajm te mire për një person me të cilin keni qenë së bashku dhe keni lënë një histori emocionuese në pritje tani erdhi koha qe te kthehet dhe te vazhdoni rrugen drejt se ardhmes , pasi kursi retrograde i Mërkurit në shenjën e Peshqve nga 18/2 e ne vazhdim . Nëse tashmë jeni në një lidhje, preferoni të përqendroheni në ate lidhje eshte ne te miren tuaj ta lini pas te kaluaren sepse mund te keni problem me te ardhmen . Këtë muaj përveç kthimit te nje lidhje qe keni pas me perpara do të keni mundësi qe t eta stabilizoni nje here e mire kete lidhje, me date 8/2 Afërdita do të jetë në shenjën e Dashi duke krijuar klimën e duhur për ndërveprim shoqëror dhe flirtim. Humori juaj sociale së bashku me tendencën për keqkuptime qe sjell Merkuri ne retrograde mund t’ju ​​vë në telashe nese juv nuk hiqni dor nga nje lidhje te se shkuares , kujdes!! Sepse mund te humbni lidhjen e re qe keni krijuar pasi i/e dashura juaj kete perjudhe mund te kuptoj shume gjera. Këshillohet që të mblidhni informacione qe kan te bejn me te kaluaren qe ti mbyllni sa me shpejt ceshtjet qe prishin pune në jetën tuaj personale dhe të mos nxitoni në përfundime, pasi kursi retrograde i Merkurit gjatë ketij muaji do te thot qe nuk ka vend per gabime .

Karriera dhe financat: Ky muaj do të jetë i lehtë për të sjellë në çështjet aktuale profesionale të së kaluarës të cilat në mënyrën e tyre do t’ju tregojnë se si ju duhet t’i zgjidhni atosidomos ne ceshtjet e rendesishme ekonomike ligjore ku do te marin zgjidhje . Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj në 9/2 do t’ju sjellë “perballe” persona qe juve bashkepunoni kujdes nga bisedat qe prodhojn grndje , sepse nuk është koha për tu grinder ne pune dhe me bashkepuntoret tuaj jinni sa me te kujdesshem ne ceshtjet e rendesishme . Gjysma e dytë e muajit do të jetë pak I lodhshem por gjithcka nen kontroll, pasi hyrja e Marsit në shenjën e Bricjapit në 16/2 ju detyron të shpejtoni për të parandaluar ndonje keqkuptim apo ne lidhje me ekonomine eshte ne te miren tuaj qe te anashkaloni kreditimet kete muaj . Një çështje pune mund të vonohet pasi Merkuri ne Retrograde (lëviz mbrapa) gjatë muajit, kështu që mos bëni lëvizje te nxituara ajo që ju nevojitet me shume është durimi.

VIRGJËRESHA

Të përgjithshmet: Shkurti është një muaj që mund të ju vë në prove, në një nivel personal ose profesional, në marrjen e përgjegjësisë për ceshtje te rendesishme. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshqve në 3/2 tregon se “të tjerët” do të luajnë një rol kryesor të përditshme me dëshirat e tyre, nevojat e tyre, ankesat e tyre qe lidhen me punen. Ju jeni thirrur të menaxhoni informacionin që merrni prej tyre dhe të mos lejoni që t’ju tërheqë në mendimin e tyre. Ju dini shume mire te perdorni me zgjuarsi gjithcka ju kerkohet, pasi kjo do të jetë e lehtë këtë muaj per juve . Më 9/2, Hëna e plotë në boshtin Luan -Ujor ju fton të mbylleni disa ceshtje te rendesishme në punën tuaj te përditshme, pasi ato bëhen gjithnjë e më stresuese, ky muaj ju jep mundesi qe dita dites gjithcka te normalizohet sic juve e keni menduar . Merkuri do të fillojë marshimin e tij retrograde tek Peshqit në 18/2 dhe do të sjellë përsëri ish bashkëpunëtorët dhe ndoshta një ish-nenpunes te rendesishmen ne vendin tuaj te punes. Informacioni që merrni prej tyre nuk do të jetë i qartë, kështu që shmangni marrjen e vendimeve përfundimtare gjatë ketij muaji sepse do te jen informacione ne ajer jo te besueshme kujdes me vendin e punes mos beni levizje te nxituara . Më 23/2 Hëna e re që do të realizohet në shenjën e Peshqeve me Merkurin retrograde mund të vonohet në një çështje që lidhet me një bashkëpunim që keni biseduar me pare nuk ka vend per shqetesim mund ta realizoni pak me vone.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Dashi në 8/2 tregon që shkurti do të jetë një muaj shumë intensiv që do t’ju ndihmojë të arrini ato që ju interesojne. Pasioni do të jetë i madh gjatë gjithë muajit në njohje të vjetra dhe të reja, dhe është e mundur t’ju kthejnë përsërinë një romancë erotike të së kaluarës kjo vjen si shkak i Mërkurit ne levizjen mbrapsht me date 18/2 i kombinuar me emocione të forta “garanton” kthimet nga e kaluara per ju qe keni pasur problem me i/ edashuren tuaj , por duhet të keni kujdes që të mos merrni vendimin e gabuar të nxitur nga emocionet e momentit. Per juve qe jeni në një marrëdhënie pune së bashku me i/e dashuren tuaj në profesione të përbashkëta beni pak kujdes nga grindjet e momentit pasi hyrja eHena e re ne shenjen e Peshqeve me date 23/2 do te thot qe te beni kujdes për të shmangur grindjet. Nëse nuk jeni ne lidhje duket se gjatë muaji do të keni mundesi te lidheni nga njohje te së kaluarës, por peshoni me kujdes të mirat dhe të këqijat për të parë nëse ia vlen ta vazhdoni apo jo.

Karriera dhe financat: Shkurti është një muaj kur nuk do i kushtoni shumë vëmendje punës, por do t’u kushtoni vëmendje të veçantë njerëzve qe juve bashkepunoni . shumplanete që do të jene në shenjën e Peshqve (3/2 Hyrja e Mërkurit, ne 19/2 futja e Diellit dhe 23/2 Hëna e Re) tek tregon se partnerët e biznesit tuaj dhe njerëzit që shoqëroni në një nivel profesional do të punojnë me ju. Kjo nuk do te thot qe te lini menjane punet e juaja dhe te mereni me ta por te gjeni nje kompromis qe te jen te fituar te dyja palet . Kombinuar me kursin retrograde të Mërkurit të 18/2, ka të ngjarë të krijojnë njëkomonikim paksa të vështirë në punë. Ajo që mund të bëni për të mos hyrë në një ngatarres pa zgjidhje është ne te miren tuaj të kërkoni sqarime dhe informacione para se të përmbushni detyrimet tuaja profesionale, pasi kjo do të zvogëlojë rrezikun e gabimeve.

PESHORJA

Të përgjithshmet: Shkurti është një muaj kur këshillohet të përqendroheni në çështjet e përditshme dhe përgjegjësitë e punës, pasi kjo tani është një mundësi e mirë për t’i rregulluar ato sidomos anen ekonomike. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshqve në date 3/2 tregon mundësinë e rritjes së detyrimeve të punës, por me to gjithashtu mund të rrisë ankthin tuaj. Mundohuni të rregulloni gjerat më të rëndësishmet prej tyre deri në mes të muajit, pasi në 18/2 kur Merkuri të jete ne retrograde tek Peshqit do të fillojnë të krijojnë vështirësi në komunikim. Më 9/2, Hëna e Plotë në boshtin Luan -Ujor ju thotë të bëni rikoperim , detyrimet dhe detyrat e tuaja eshte të investoni në njerëz dhe aktivitete që ju japin gjera të lumtura. Hyrja e Diellit në shenjën e Peshqve më 19/2 dhe Hëna e re që do të zhvillohet në të njëjtën shenjë në 23/2, do të risjellin çështjet e jetës së përditshme ose çështjet e punës që mund të keni menduar se ishin të mbyllura.

Dashuria: Këtë muaj do të keni shumë punë të bërë në mënyrë që koha që ju të kaloni në jetën tuaj personale të jetë e kufizuar, por mundësitë për rrahjet e zemrës nuk do të mungojnë. Më 8/2 Afërdita kalon në shenjën e Dashi dhe premton se muaji do të ketë disa ndikime emocionale. Ka shumë të ngjarë që partneri juaj ose një person që tashmë e njihni të interesohet me teper se kurr . Per juve qe jeni në një lidhje nga 16/2 që Marsi do të kalojë në shenjën e Bricjapit, duhet të keni kujdes pasi çështjet e shtëpisë dhe jetës së përditshme mund te sjellin debate dhe të shkaktojnë polemikë midis jush. Kursi retrograde i Mërkurit në shenjën e Peshqeve që nga 18/2 tregon që komunikimi nuk do të jetë me e lehtë këtë muaj per juve , dhe kjo është diçka për t’u mbajtur në mend sepse ato gjera qe plot 3 muaj nuk I realizonit dot I realizoni tani ne kete muaj mbaresi ne dashuri dhe per juve te palidhurit eshte kohe dashurie argotohuni tani..

Karriera dhe financat: Fillon një muaj me një interes të fortë pune dhe lëvizshmëri në çështjet e biznesit dhe është e mundur të krijohen mundesi perfitimi qe juve deshironi te ja arrini qellimit tuaj . Hyrja e Afërditës në shenjën e Dashi nga 8/2 flet për përmirësimin e një partneriteti që keni tashmë ose përmirësimin e marrëdhënies tuaj të. punës sidomos ne rritje ne detyre dhe stabilizimin ekonomik. Mundohuni të mos shqetësoheni për detyrimet tuaja pasi Marsi do të hyjë në shenjën e Bricjapit në 16/2, por kjo do të jetë e dobishme, por mund të krijojë probleme atje ku nuk ka. Kursi retrograde i Mercury nga 18/2 tregon se çdo fillim i ri i biznesit do të shoqërohet me vështirësi në komunikim por ne fund do te jeni juve fitimtaret e kesaj ceshtje …

AKREPI

Të përgjithshmet: Shkurti fillon me një interes të fortë për ju dhe çështjet tuaja emocionale pasi shume planete ndodhen ne shenjen e Peshqve gje qe nënkupton lëvizshmëri emocionale. Hyrja e Mërkurit në shenjën e se Peshqeve në 3/2 krijon mundësinë e përsosur për të marrë kontakte dhe komunikim me një person që ju intereson më shumë. Hëna e Plotë në boshtin Luan-Ujor në 9/2 tërheq interesin tuaj për çështje personale pak dhe ju fton që të merreni me disa çështje profesionale përpara se të nisni gjera te reja . Që nga 18/2 kur Merkuri fillon kursin e tij retrograde në shenjen e Peshqve, shanset që ju merrni arastesisht ose doni q eta filloni pa u menduar gjera qe lidhen pe mune te rendesishme por juve nuk jeni gati ose të keni një takim qe ne brendesi ju pelqen me dikë në të kaluarën. Hyrja e Diellit ne shenjen e Peshqve në 19/2 dhe Hënës së re që do të zhvillohet në të njëjtën shenjë në 23/2 sjellin në vemendje çështje emocionale të së kaluarës dhe krijojnë kujtime.

Dashuria: Shume planete që do të krijohet gjatë muajit në shenjën e Peshqve (3/2 Hyrja e Mërkurit, 19/2 Futja e Diellit, 23/2 Hëna e Re) te gjitha keto planete realizohen ne shenjen e Peshqeve në bashkëpunim me Hyrjen e Aferdites ne shenjen e Dashit në 8 / 2 e bëjnë muajin veçanërisht erotik nese jeni beqar ose te lidhur rendesi ka e ardhmja e sigurt per juve . Merkuri fillon kursin e tij retrograde në 18/2 duke treguar se muaji përveç të qenit erotik do të jetë mjaft I ngatarruar prandaj kerkohet kujdes ne cdo hap qe bejme , kështu që duhet të keni kujdes me lëvizjet që bëni në jetën tuaj personale. Mundësitë për njohje të reja, kthimi në të kaluarën dhe aventurat emocionale do të jenë të shumta. Nëse jeni në një lidhje mbajeni larg ngatarresave qe mund te ju ndodhin nese nuk beni kujdes sic ju treguam më sipër, kështu që nuk keni probleme me i/e dashuren tuaj nese beni kujdes.

Karriera dhe financat: Ne lidhje me ceshtje e biznesit tuaj nuk do të jenë prioritet nismat e reja për ju këtë muaj pasi ndikimi I shum planeteve ne shenjën Peshqeve ju dikton dhe ndihmon ne çështjet tuaja personale. Hëna e plotë në boshtin Luan -Ujor në date 9/2 tregon që do të ketë disa detyrime profesionale që do të detyrohen për ju për një kohë. Hyrja e Marsit në shenjën e zodiakut të Bricjapit në 16/2 tregon që komunikimi me njerëzit në mjedisin tuaj – përfshirë njerëzit në punen tuaj – mund të shoqërohet me tensione por eshte ne te miren tuaj te jeni sa me shume te kujdesshme ne keto dit . Mundohuni të mos lejoni që tensioni juaj i brendshëm t’ju çojë në konflikte të përsëritura pasi nuk do të dilni prej saj sepse faj eshte I te tjereve dhe problemin e mbani juve pastaj prandaj pak kujdes nga grindjet .

SHIGJETARI

Të përgjithshmet: Shkurti është një muaj kur jeni të pregatitur të përqendroheni në çështje që lidhen me shtëpinë tuaj – nga dekorimi deri te disa detyrime që lidhen me të – dhe njerëzit tuaj. Prania e Mërkurit në shenjën e Peshqeve nga 2/2, Dielli në të njëjtën shenjë zodiakut në 2/2, si dhe Hëna e re që do të realizohet tek Peshqit në 23/2 tregon angazhimin tuaj për këto çështje. Kursi retrograde i Mërkurit nga 18/2 tregon gjithashtu disa keqkuptime me njerëzit tuaj. Komunikimi do të vijë pas disa zgjidhjeve qe juve doni te beni dhe ja arrini qellimit tuaj , kështu që përpiquni të zgjidhni sa më shumë çështje që mundeni në ditët e para të ketij muaji. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Luan -Ujor në 9/2 tregon se mund të mbyllë nje problem qe ju kishit, një marrëdhënie miqësore ose personale. Ajo me të cilën duhet të merreni dhe menaxhoni gjatë këtij muaji është puna e tanishme jo nisma te reja sepse mund te duket dicka e leht por eshte e veshtire dhe kenaqesia e stabilizimet te detyrimeve ne pune dhe ekonomi e ka kenaqesin ne fund prandaj mos I lini te ju ikin nga duart ceshtjet qe kerkojne zgjidhje tani . Përpiquni të ndiqni instiktin tuaj dhe atehere ja keni arritur qellimit tuaj.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Dashit në 8/2 tregon se do të keni momente të këndshme që vijnë nga fusha emocionale. Per juve qe jeni në një lidhje është koha e duhur për të filluar një aktivitet të ri me partnerin tuaj ose për të bërë gjëra së bashku, pasi kjo do të jetë shumë e dobishme për komunikimin midis jush. Kursi i Merkurit retrograde nga 18/2 do ta vështirësojë pak situatën dhe do të krijojë keqkuptime, kështu që duhet t’i kushtoni vëmendje asaj që jeni duke bere dhe jo gjera qe ju acarojne ne lidhje. Kurse juve qe akoma nuk keni nje njohje apo lidhje prania e Marsit në shenjën e Bricjapit nga 16/2 tregon se ka shumë të ngjarë të takoni një person që do t’ju tregojë se jeni i rëndësishëm për të ku i dihet edhe mund te beni nje lidhje serioze per martes mos i neglizhoni njohjet.

Karriera dhe financat: Shkurti është i ndarë në dy pika referimi në ditën kur Merkuri kthehet në rrugen e kundert (18/2). Deri atëherë, do të jetë më e lehtë për të rregulluar dhe zgjidhur çështjet e rendesishme te punes dhe ekonomise suaj, si dhe diskutimet që lidhen me punën tuaj aktuale nuk perjashtohet mundesia te rrisni biznesin tuaj . Pas 18/2 ka shumë të ngjarë që do të ketë ndonjë shtyrje të takimeve qe mund te keni lene ne ato dite ose vonesa në detyrimet e planifikuara të biznesit. Ju duhet të jeni te vetedijshem se mund t’ju duhet të ndryshoni planin tuaj dhe të mos insistoni në një plan që nuk e shihni të realizohet . Hyrja e Marsit në shenjën e Bricjapit nga 16/2 shënon një kohë kur të ardhurat nga puna do të jenë të barabarta me shpenzimet, kështu që ju duhet të planifikoni përpara në mënyrë që të mos dilni nga perllogaritja e buxhetit.

BRICJAPI

Të përgjithshmet: Shkurti është një muaj ku ka të ngjarë të kuptoni se detyrimet shoqërore janë më shumë sesa profesionale, familjare dhe madje edhe personale. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshqve në 3/2 ju sjell edhe më pranë disa ceshtje qe lidhen me te shkuaren sidomos ajo personale e nje kontrate qe nuk u realizuaa me pare por edhe tani eshte mire q eta anashkaloni seopse nuk eshte moment I duhur per gjera qe nuk jan ne planet e juaja.Hëna e plotë në boshtin Luan-Ujor në 9/2 do behet fjale për çështje financiare dhe ju fton që të keni vëmendjen tuaj tek të ardhurat dhe shpenzimet, pasi mund të ketë disa detyrime të jashtëzakonshme te papritura . Kursi retrograde i Mërkurit në shenjën e Peshqeve nga 18/2 krijon ditë të lodhshme për shkak të keqkuptimeve në komunikim. Keqkuptimet edhe me njerëzit në rrethin tuaj të afërt janë të mundshme dhe ju duhet të jeni alternative në mënyrë që të mos lejoni që te debatoni per te tjeret . Hyrja e Diellit në shenjën e Peshqve më 19/2 dhe Hëna e re që do të zhvillohet në të njëjtën shenjë në 23/2 – në bashkëpunim me Merkurin ne retrograde – krijon mundësi shumë të mira për të zgjidhur një keqkuptim të së kaluarës, i lidhur me një person të mjedisit tuaj, por edhe për të krijuar ndonje problem shkak nese nuk i kushtoni vëmendje mund te ndodhi mos merni persiper gjera qe nuk jeni te sigurt !

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Dashi në 8/2 tregon se ne kete muaj jeni gati të kërkoni dikë që ju intereson. Për shkak se Afërdita do të takohet me Jupiterin , Saturn dhe Pluton në Bricjap, duhet të keni kujdes sepse mund të jeni nevrik ndaj një personi për të cilin ju ka ndihmuar me par dhe tani mund te prishni raportet me te , dhe të mos merrni parasysh pasojat. Nëse jeni në një lidhje, ka të ngjarë të ndiheni shumë të kufizuar nga data 18/2 e ne vazhdim me Mërkurin qe do të kthehet në shenjën e Peshqve dhe nuk do të ndihmojë komunikimin midis jush duhet te jeni te kujdesshem te pakten 2 me 3 dit . Hyrja e Marsit në shenjën tuaj në 16/2 tregon se do të keni energji të mjaftueshme për të lëvizur gjerat qe ju interesojne madje edhe malet në gjysmën e dytë të muajit! Nëse nuk i realizoni ato atehere ka më shumë të ngjarë ta realizoni atë në jetën tuaj personale duke krijuar një ndjenjë positive që mund të realizoni gjithcka keni menduar me pare.

Karriera dhe financat: Puna juaj dhe detyrimet që rrjedhin prej saj nuk do të jenë problem këtë muaj, por mund të jetë problem për shkak të (mos) komunikimit midis personave qe duan apo te realizojn gjera qe nuk eshte e mundur prandaj kerkohet kujdes sepse cdo gje niset me plan dhe jo dale ku te dal sepse do keni dhe humbje kohe por dhe ekonomike nese nuk beni kujdes . Kursi retrograde i Mërkurit në shenjën e peshqeve nga 18/2 tregon që ju do ta thoni atë dhe do kuptoni, kështu që te tjeret do te preferojn qe te bashkepunojne me juve.Në bashkëpunim me Marsin në shenjën tuaj të me date 16/2 do te thot se juve duhet të mbani një profil të ulët në punë sepses a me te qet aq me te fituar do te jeni . Mos harroni se keto dy dit pra 16, dhe 17 do te keni pak keqkuptime, pak nerva te jeni te vemendshem ne keto dit se mund të krijojnë probleme edhe në çështjen më të thjeshtë profesionale. Vazhdoni të jeni te perpikt pasi nuk është koha për të krijuar polemika.

UJORI

Të përgjithshmet: Shkurti është një muaj që do të përqendrohet në të ardhura, sdhe ne hpenzimet financiare. Hyrja e Mërkurit tek shenja e Peshqve në 3/2 do te ju japi mundesit që të shlyeni detyrimet në gjysmën e parë të muajit që janë më të favorshme për çështje të tilla. Në 18/2 fillon Merkuri ne retrograde tek Peshqit duke nxjerrë në pah çështjet financiare të së kaluarës që ju mund të mos keni trajtuar ashtu sic duhej mire eshte qe ti rishikoni dhe nje here Në 9/2 Hëna e plotë në boshtin Luan –dhe shenjes suaj sjell marrëdhëniet tuaja me persona kyc në krye te gjithckaje dhe ju jepet mundesia ne bashkepunime te ndryshme . Mundohuni të mos bëni lëvizje impulsive pasi këto do të kenë efekte jot e mira që do t’ju shqetësojnë për disa dit beni kujdes . Më 19/2 futja e Diellit në shenjën e Peshqve dhe në 23/2 Hëna e re që do të realizohet në të njëjtën shenjë dhe në bashkëpunim me Merkurin ne retrospektivë – nxit nevojën për të zgjidhur sa më shumë të jetë e mundur çështjet e kaluara në lidhje me ekonomin dhe punen tuaj qe mund te keni pasur problem me pare. Vëmendja juaj do të përqendrohet gjatë muajit ne ceshtjet ekonomike dhe ne pune ne grup , por përpiquni të mos filloni një marrëveshje të re financiare sepse nuk eshte moment I duhur tani per tani . Nëse duhet ta bëni këtë duhet të keni parasysh që ndoshta disa nga të dhënat që vijnë mund te mos jen sic juve e mendoni .

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Dashi në 8/2 tregon se do të jetë e lehtë të fitosh emocionalisht përmes njerëzve të mjedisit tuaj të ngushtë dhe miqësor. Miqtë, madje edhe të njohurit do të ju ndihmoj për një njohje të re dhe te ju sigurojn per gjithcka juve doni te mesoni koh per njohje te reja ne dashuri dhe shoqeri ka me shumë mundësi një marrëdhënie që do të filloni këtë muaj qe e njihni me shume se 2 muaj ne kete muaj behet realitet . Nga 18/2 që Mërkuri do të kthehet në shenjën e Peshqve ju duhet të dini se komunikimi juaj mund të paraqesë disa keqkuptime prandaj duhet te jeni te vemendshem , veçanërisht nëse tashmë jeni në një lidhje mbyllni gjithcka me te kaluaren . Hyrja në Mars në shenjën e Bricjapit në 16/2 bën që ju të fitoni gjithcka që dëshironi në fushën e emocionale dhe Marsi në këtë shenjë të do t’ju ndihmojë. Më 23/2 Hëna e re që do të realizohet në shenjën e Peshqeve së bashku me Mërkurin retrograde mund të sjellin të dhëna të reja për një njohje të fundit që mund të ndryshojë situatën.

Karriera dhe financat: Puna juaj këtë muaj do të jetë me interes për ju pasi mund të ju realizohen planet qe I keni vendosur me pare dhe do perfitoni shume ne sektorin financiar do të theksohet veçanërisht gjatë muajit shkurt. Planetet e shumt që jane në shenjën e Peshqeve së bashku me Merkurin retrograde tregojnë se disa çështje profesionale të së kaluarës do të rishfaqen. Komunikimi mund të jetë pak problematik gjatë diteve ku Merkuri eshte ne krahun e kundert te ketij muaji – veçanërisht midis kolegëve – kështu që ju duhet të jeni sa me te kujdesshem ne kete drejtim. Hëna e plotë, e cila do të zhvillohet në 9/2 në boshtin tuaj, do t’ju tregojë “menyrat ” e një bashkëpunimi profesional për t’i zgjidhur cdo problem qe mund te hasni.

PESHQIT

Të përgjithshmet: Shkurti mund të karakterizohet si muaji juaj pasi përveç ditëlindjeve tuaja duke filluar nga dita qe Dielli të hyjë në shenjën tuaj më 19/2, do të ketë një ndikim shume pozitiv që do të vendosë gjithcka ne vendin e vet këtë muaj. Mërkuri do të hyjë në shenjën tuaj në 3/2 dhe do të krijojë nevojën për t’u përqendruar ne pune dhe ne rang pundhenesish , por kujdes pasi mënyra që ju zgjidhni ta bëni një gjë të tillë mund të mos jetë e duhur. Mundohuni të jeni bujar me fjalët dhe premtimet këtë muaj pasi është e thjeshtë të thuani shumë gjera qe nuk mund ti mbani ato premtime qe mund te thoni , do ta keni të vështirë t’i bëni të gjitha. Hëna e plotë në boshtin Luan -Ujor në 9/2 ju thotë të shmangni veprimet qe nuk ju leverdisin juve , pasi ato ka shumë të ngjarë të kthejnë bumerang mbi ju. Në mes të muajit, dhe konkretisht në 18/2, Merkuri do të kthehet në shenjën tuaj duke ju dhen mundesin te jete me komunikues. Bëni një hap prapa dhe lini çështje të rëndësishme për muajin tjetër, pasi tani do të jetë e vështirë të vendosni ose edhe të gjeni një pikë kontakti me të tjerët beni gjerat qe keni len pasdore . Muaji mbyllet me Hënën e re që do të mbahet në shenjën tuaj në 23/2 – në një takim me Merkurin retrograde – i cili ju tregon të mos investoni në “asgjë te re ” sepse jo cdo gje që shkëlqen eshte flori edhe nëse disa do të përpiqen t’ju bindin se janë flori kujdes .

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Dashi në 8/2 tregon që këtë muaj do të ketë një ndikim ideal dhe të mjaftueshëm per njohjet dhe takimet te rendesishme në jetën tuaj personale qoftë nga ju ose ata. Nëse akoma jeni te pa lidhur nuk përjashtohet mundësia që të keni një ndikim nga një person i së kaluarës nese juve deshironi ta beni pervete atehere gjithcka eshte ne te miren tuaj , por vetem nese jeni te lidhur kujdes . Mundohuni të menaxhoni me kujdes gjera të tilla pasi Afërdita në Dashi krijon një keqkuptim dhe Mërkuri retrograde në shenjën tuaj nga 18/2 krijon një klimë keqkuptimi. Nga 19/2, kur Dielli është në shenjën tuaj zodiakale, një kohë e mirë fillon të përpiqeni të fitoni interesin e dikujt për të cilin kujdeseni dhe keni sukses. Në çdo rast gjatë muajit duhet të jeni të kujdesshëm me ato që premtoni sepse keni prirje të fjalëve të mëdha. Këto të kombinuara me rrjedhën e Mërkurit retrograde do t’ju lënë të ekspozuar ose do të krijojnë keqkuptime për të tjerët.

Karriera dhe financat: Cdo gjë në lidhje me punën kërkon vëmendje këtë muaj pasi mund të mos jetë e lehtë të te nisesh dicka nga e para . Prania e Mërkurit në shenjën tuaj zodiake nga 3/2 kërkon po aq vëmendje sa ka shumë të ngjarë të çojë në grindje . Kombinimi i M erkurit ne retrograde që do të fillojë në 18/2 do të duhet të jeni të kujdesshëm pasi takimi me njerëz që janë të rendesishem dhe të pranishëm në mjedisin tuaj të punes nuk do të jetë i lehtë. Prania e Marsit në shenjën e e Bricjapit nga 16/2 është një karte e fuqishme për ju, pasi tregon se si do të fitoni solidaritet dhe mbështetje të fortë nga të tjerët në përpjekjet tuaja profesionale. Dhjetë ditët e fundit të muajit janë më të dobishme në promovimin e aftësive, njohurive dhe talenteve tuaja profesionale, pasi prania e Diellit në shenjën tuaj të zodiakut nga 19/2 do t’ju kthejë buzeqeshjen e munguar.

Për më shumë detaje mund të kontaktoni drejtpërdrejt me astrologun Jorgo Pulla: Tel. 0699464446 ose pranë websajtit www.astrologu.al