Loredana hedh pas krahëve historinë me Mozzik. Konfirmon lidhjen me reperin e famshëm

Prej javësh mediat aludojnë për lidhjen e Loredanës me reperin gjerman, Zuna. Dyshja ishte filmuar në avion teksa dukeshin shumë të afërt me njëri-tjetrit. E duket se këto zëra kanë rezultuar të vërtetë, pasi vetë reperja ka publikuar një foto nga makina e të dashurit të ri dhe postimi i njëjtë me atë të Zunës tregon se ka diçka mes tyre. Duket se mbyllet kështu njëherë e mirë kapitulli i Loredanës me Mozzik. Pas vitesh dashuri e më pas akuza të ashpra për njëri-tjetrin, Lorenda ka nisur një jetë të re, këtë herë në krahët e Zunës