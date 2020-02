Ministria e Kulturës ndryshon skemën e financimit të projekteve

Ministria e Kulturës ka ndryshuar skemën e financimit të projekteve artistike. Paratë për financime nuk u jepen më individëve, por shoqatave çka ka bërë që shumë artistë të ndryshojnë skemën e re. Debati lind kur Ministria ka hapur thirrjen për projekte kulturore për vitin 2020. Thirrja u drejtohet organizatave jofitimprurëse, personave fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj.

Projekt-propozimet që do të paraqiten duhet t’i përmbahen kritereve të vendosura nga Ministria e Kulturës, në mbështetje të politikave të saj për zhvillimin e artit dhe kulturës, nën moton “E ardhmja është origjinë”. Të gjithë aplikuesit, që kalojnë në fazën e dytë do të njoftohen në datën 25 shkurt 2020, ndërsa audicionet për përzgjedhjen e projekteve fituese, do të zhvillohen në datën 27 shkurt 2020.

“Ëë të shkojmë pranë QKR, që të shpallemi si person juridik apo fizik, e gjitha kjo vështirëson pjesëmarrjen e individit tashmë “të paregjistruar” nga shteti në një konkurrim, që patjetër do shinat e ombrellës së një shoqate apo të bashkëpunimeve të tjera”, shprehet aktori Genc Fuga, duke diktuar se për momentin artistët nuk janë në regjistrin kombëtar të pagesave, të papaguar për titullin që kanë, si aktor apo regjisor, prandaj MK kërkon këtë gjë.

Për kompozitorin Nestor Kraja, ndryshimi i rregullave të aplikimit për një projekt nga artistët çdo vit, është një limitim më shumë për artistët. “Në parim mendoj se Ministria e Kulturës nuk mund që të ndryshojë rregullat e lojës çdo vit, nuk mundet, madje edhe kur ndryshon një qeveri vazhdon strategjinë aktuale të zhvillimit të vet”, thotë ai. Studiuesi i letërsisë Behar Gjoka, thekson se kjo Ministri Kulture nuk ka prioritet politikat kulturore, por menaxhimin. Prandaj kjo bënë vetvetiu që artisti të lihet në mjerim, pasi nuk është marrë parasysh mendimi i tyre. “Ky është ndryshim i pamenduar, për arsyen e thjeshtë, sepse kultura nuk është problem i shoqatave është problem i artistëve. Kultura nuk është problem i personave që janë afër bashkisë apo MK-së, që nuk do të bëjnë gjë tjetër vetëm se do t’i japin fytyrën zyrtare. Edhe kjo në fund fare do të bëjë që artisti të jetë në harresë, në mjerim edhe ta shndërrojë artistin nga një shërbëtor nga të shteti në të shoqatave”, tha studiuesi i letërsisë Behar Gjoka.