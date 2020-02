Portreti i familjes/ Rudina poston foto me fëmijët e Mark Frrokun, nuk mungon as vajza e saj

Marredhenia e Rudina Dembacajt dhe Mark Frrokut duket se po perjeton dite te arta. Pasi zyrtarizuar lidhjen e tyre ccifti tashme i eshte perkushtuar biznesit por edhe familjes. Aktorja ka postuar diten e sotme video dhe foto ku shfaqet se bashku me partnerin, por edhe tre femijet e tij. Ne video nuk mungon as Viktorja, vajza e Rudines. Ashtu si vete aktorja u shpreh ajo dhe femijet e Markut kane nje marredhenie te shkelqyer. Kujtojme se bashkeshortja e Mark Frrokut humbi jeten 1 vit e gjysme me pare pasi vuante nga nje semundje e rende.