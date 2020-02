Foshnja SPAK dhe besimi qytetar

Njësia e Posaçme kundër Korrupsionit, e njohur nga të gjithë si SPAK është një strukturë e porsangritur. Ka në përbërje të saj vetëm 8 prokurorë të kontrolluar dhe rikontrolluar nga procesi i pastrimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve, i quajtur veting. Ka nevojë për më shumë prokurorë dhe për më shumë para. Por mbi të gjitha, ka nevojë për mirëkuptimin dhe besimin tonë. Është e kotë të bëjmë krahasime me struktura të tjera speciale kundër korrupsionit, të krijuara në Evropë dhe më tej. Asnjë mjedis tjetër në Romani, Bullgari, Poloni e deri në Uruguai nuk është i infektuar kaq keq nga korrupsioni, nepotizmi, konflikti i përbindshëm i interesit. SPAK mund t’i rezistojë këtij rrëmeti vetëm nga besimi qytetar. Sidomos tani që ndodhet “në pelena”. E megjithatë, pritshmëritë më të mëdha të të gjithëve ne janë pikërisht për këtë “foshnjë”, që porsa ka dalë nga barku i nënës “Reformë në Drejtësi”. Cilën dosje do të rizbulojë e rikthejë për gjykim, kë do të akuzojë? Kë “peshk” të madh do të fusë brenda hekurave? Cilat fakte komprometuese do të nxjerrë në dritë? Këto pritshmëri të jashtëzakonshme rrezikojnë ta mbysin SPAK. Ta kthejnë në një strukturë të zakonshme hetimi dhe kësisoj zhgënjyese. Njësoj si shumë njerëz që të mbledhur mbi kokë të një foshnjeje, i marrin asaj oksigjenin e domosdoshëm për t’u rritur. Por nëse nuk duam ta mbysim, që ajo të vdesë ende pa lindur, sikurse e thekson një nga potencialet e panjolla dhe më të thella të mendimit tonë ekonomik, dr. Zef Preçi, në një shkrim të tij të para pak ditëve, duhet ta lëmë të marrë frymë. Por lind pyetja: Si merr frymë SPAK? Duke e lënë të qetë të bëjë punën e tij. Për këtë ka nevojë për kohë. Një strukture hetuese i duhet kohë e mjaftueshme të mbledhë prova dhe pastaj t’i vlerësojë ato. Duhet ta lëmë të punojë. Boll morëm nëpër gojë të tetë prokurorët e parë të SPAK-ut. Besimi dhe koha që duhet t‘i japim është thelbësore që prokurorët të punojnë të qetë, pa këtë peshë të jashtëzakonshme të opinionit publik që kanë mbi vete.

Mosbesimi, fjalnaja, sulmet personale për t’i nënçmuar mund t’i kompleksojnë në punën e tyre. Për të mos folur për qindra presionet e padukshme, që marrin nga politikanë të korruptuar, që deri dje kanë qenë të plotfuqishëm. Që ende kanë me qindra marioneta që po i vënë në punë me intensitet. Që do të ofrojnë para ose kërcënim ndoshta edhe me jetën, nëse hetimet për çështje të caktuara thellohen. Ne duhet ta ruajmë SPAK-un, këtë diamant të shpresës sonë për drejtësi dhe për shtetin e së drejtës. Politikanët e korruptuar tek ne janë ende shumë të fuqishëm. Kanë ushtri të pamatë mediash dhe agjentësh shoqërorë, nëpërmjet miqësive pafund dhe qokave financiare e në dhurime postesh, që kanë bërë në gati tri dekada. SPAK-u është si Davidi përballë Goliathit në këtë luftë. Rrezikon të pengohet e të bjerë që në hapat e para. SPAK-un e fuqizon vetëm besimi ynë si qytetarë. Besimi ynë i pakusht dhe i palëkundur te kjo strukturë e pritur aq gjatë prej të gjithëve ne. Ky besim duhet të jetë toka ku Davidi-SPAK do të marrë fuqi për të vijuar punën. Mosbesimi, zhgënjimi ynë që në fillim e vret. Ne duhet ta mbrojmë me xhelozi këtë foshnjë. Është drita në fund të tunelit. Nëse dështon SPAK-u, dështojmë të gjithë. Jemi lidhur si vëllezërit siamezë me këtë strukturë dhe duhet ta mbrojmë me shumë agresivitet nga çdo sprovë për ta denigruar dhe djallëzuar, ende pa forcuar këllqet e tij. SPAK-u mund të mbështetet mbi qindra dosjet e denoncimit të korrupsionit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Aty ka fakte të bollshme mbi shumë punë të errëta në dëm dhe humbje të thella të Buxhetit të Shtetit, pra të interesave të të gjithëve ne qytetarëve. SPAK-u duhet të ndjekë paranë e korrupsionit dhe për këtë i duhen ekonomistë. Mund dhe duhet të thërrasë në konsultim audituesit e KLSH-së, që kanë zhbiruar humbjet kolosale të buxhetit, si dhe përse jo, të punësojë ekonomistë të zotë vetë. Duhet të shkojë dhe hetojë aty ku korrupsioni ka dëmtuar më fort paranë e të gjithëve. Sikurse e shpreh dr. Zef Preçi, duhet të orientohet nga vlera e dëmit të shkaktuar prej të korruptuarve, si dhe vlera e ryshfetit të dhënë ose të marrë. Nëse prokurorët e SPAK-ut punojnë të qetë, të mirorintuar, të mbrojtur nga besimi dhe vlerësimi i të gjithëve ne si qytetarë, për misionin që kanë, ata do ia dalin! Po i veshëm me hijen vrastare të mosbesimit, dyshimit, përçmimit apo zhgënjimit, kemi bërë gjëmën me duar tona.