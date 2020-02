Miratimi i paketës `Anti- KÇK´/ Reagon delegacioni i BE-së: Masat e reja ligjore të zbatohen plotësisht

Delegacioni i BE në Shqipëri, ka reaguar pas miratimit nga qeveria të paketësanti KÇK, ku shkruan se do të ndjeki nga afër zbatimin konkret të aktit normative që tashmë ka hyrë në fuqi.

Përmes një statusi në “Twitter”, delegaconi i BE-së në Shqipëri shkruan se:

“Do të ndjekim zbatimin e aktit normative. Masat e reja ligjore të zbatohen plotësisht dhe të ndiqen nga SPAK”.

Statusi në `Twitter´

“Ndiqni paratë” ka provuar të jetë një mënyrë shumë efektive për të trajtuar konkretisht organizatat kriminale. Ligji special i miratuar nga Qeveria e Shqipërisë që prezanton masa të reja parandaluese për forcimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit shkon në këtë drejtim dhe tregon vullnet politik për të adresuar çështjen. Ne do të ndjekim nga afër zbatimin konkret të aktit normativ. Është me shumë rëndësi që masat e reja legjislative të zbatohen me respekt të plotë të të drejtave themelore të të pandehurve dhe në përputhje me parimet e shtetit të së drejtës. Është gjithashtu e rëndësishme që këto masa të reja të ndiqen përmes institucioneve të krijuara nga reforma në drejtësi, në veçanti SPAK.

Ne vazhdojmë të inkurajojmë qeverinë e Shqipërisë që të rrisë më tej përpjekjet e saj për zbatimin e plotë të reformës në drejtësi dhe forcimin e shtetit të së drejtës.