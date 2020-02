Nora Istrefi flet për herë të parë për arsyet e ndarjes nga Roberti

Këngëtarja Nora Istrefi, e ftuar mbrëmjen e së shtunës, në emisionin “Dua të të bëj të lumtur” për të surprizuar një gjyshe heroinë, foli dhe për jetën e saj private apo për hitin e fundit të titulluar “Anna”.

Nora sqaroi se hiti saj “Anna”, nuk kishte lidhje me jetën personale dhe se nuk ekzistonte një femër tjetër që kishte vënë në “rrezik” martesën me Robert Berishën.

Këngëtarja kishte zgjedhur që gjatë këtyre muajve të qëndronte heshtur dhe nuk ka reaguar as kur Roberti e bëri ndarjen publike e as pas thashethemeve të shumta në media për arsyen e ndarjes së tyre. Ajo rrëfeu se me Robertin kanë një marrëdhënie shumë të mirë dhe se kanë shumë respekt për njëri-tjetrin.

“Ndonjëherë më mërzisin sepse shumë gjëra nuk janë të sakta. Dihet që tek ne i ekzagjerojnë gjërat. Ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Ndarja nuk ka ardhur si pasojë e ndonjë problemi, por lidhja jonë gati 15-vjeçare u konsumua”, tha Nora duke treguar kështu edhe arysen e ndarjes.