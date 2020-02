“Pa tru, vetëm me xhep.Lirojnë monstra”, Rama paralajmëron prokurorët dhe gjykatësit: Keni 48 orë kohë që të justifikoni pasurinë

Kryeministri Edi Rama, teksa ishte i pranishëm për të prezantuar paketën “Anti- KÇK”, tek reparti RENEA ku janë stërvitur njësia OPERACIONI FORCA E LIGJIT, paralajmëroi të gjithë prokurorët dhe gjykatësit të cilët janë bërë pjesë e krimit.

Rama shprehet se duke nisur që nga dita e nesërme, brenda një afati 48 orësh prokurorët dhe gjykatësit duhet të plotësojnë një formular për deklarimin e pasurisë së tyre dhe duhet të japing llogari para drejtësisë.

“Rasti më i fundit ishte ai i një gjykatëse pa tru, pa sy, pa veshë, pa zemër. Por vetëm me xhep. Që ka sjellë lirime monstrash. Ndërkohë që sot jemi të vetëdijshëm e do duhet të vuajmë akoma. Pasi ka gjykatës dhe prokurorë që e dinë shumë mirë se s’kanë për ta kaluar vettingun dhe jetojnë nën togën e zezë si të ishte dita e fundit e pazarit të gjësë së gjallë me moton; “kap ça të kapësh”. Dhe për ta kjo paketë ka një ilaç; Do përgjigjen. Në mos sot, nesër. Njësoj si sot, që erdhi koha të përgjigjen ‘të fortët’ dhe ‘të paprekshmit’ për pasuritë e tyre, per shtëpite, bizneset, makinat, tokat. Vettingu nuk është gjykatë, as prokurori. Vettuingu nuk ka për detyrë që të ndëshkojë ata të cilët kanë vënë pasuri marramendëse duke e përdorur çekiçin e drejtësisë për të thyer kafkën e drejtësisë. Por është faza kur ndotet ‘i njomi me të thatin’. Në të shumtën e herës këta jenë kriminelë dhe jo gjykatës. Nga nesër një letër do u drejtohet këtyre subjekteve dhe do u kërkohet brenda 48 orësh që të plotësojnë kërkesat e formularit për burimin e pasurisë së tyre. Dhe pastaj formulari do të shkoj së tek SPAK. Dhe nga SPAK, në gjykatë. Ata do duhet të vinë para gjykatësit deh do duhet të tregojnë se sa fort kanë punuar tokën. Sa ullinj dhe portokalle kanë mbledhur. 48 orë formulari, deri në 15 ditë SPAK-u. Pastaj deri në 15 ditë gjykata dhe pastaj lamtumirë prona juaj! Me pasuritë e tyre do të rrisim rrogat tuaja. Do të shërbejnë si burim për të shpërblyer punën tuaj, do të rrisim mbështetjen për fëmijët e policëve të vrarë, do mbështesim Akademinë e Sigurisë.

Paketa Anti-KÇK parashikon bllokimin e lëvizjes për jashtë shtetit. Parashikon bllokimin e lëvizjes jashtë njësisë administrative. Jo të nisen me autokolona me makina luksoze dhe të shkojnë të nxjerrin pushkë në planin e Himarës në mes të sezonit. Paketa parashikon mos pjesëmarrjen me ligj të tyre dhe familjarëve të tyre në tendera. E fundit, për prokurorët dhe gjykatësit që godasin shtetin jo me plumba por më keq se plumbi me çekiçin e drejtësisë. Jo përballë por mbas shpine. Paketa kërkon brenda 3 ditësh pezullimin e tyre nga detyra dhe nisjen e hetimit. Ata janë bashkë edhe tani që po na shohin dhe unë ju siguroj që ne jemi bashkë për t’i bërë ata bashkë atje ku e kanë vendin.”, tha Rama.