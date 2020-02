Robert Berisha habit ish-bashkëshorten me deklaratën e fundit: Do jeni gjithmonë rruga ime! Ju dua

Këngëtarja e dashur për publikun Nora Istrefi, ishte e ftuar mbrëmjen e së shtunes në emisionin “Dua të të bëj të lumtur”, për të bërë të lumtur një familje, por nuk munguan as surprizat për të.

Ish-bashkëshorti Robert Berisha, ka surprizuar Norën me deklaratën e tij të fundit, ku u shpreh se e do fort. “Nora dhe Rene, ju gjithmonë do jeni rruga e jetës sime. Ju dua fort”, u shpreh Roberti.

Ndërkohë Nora e falenderoi dhe e vlerësoi shumë mesazhin e tij. Në fund, ajo u surprizua edhe nga nëna e saj, e cila ndodh rrallë që të shfaqet në ekran.

Nora dhe Roberti i dhanë fund martesës së tyre pak muaj më parë, megjithatë ruajnë marrëdhënie të afërta me njëri-tjetrin, kjo mbase dhe për vajzën e tyre Rene.