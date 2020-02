U largua nga familja mbretërore, ja puna e parë që do të bëjë Meghan Markle

Princi Harry dhe Meghan Markle i `surprizuan´ të gjithë me vendimin e tyre për të hequr dorë nga familja mbretërore. Dyshja humbi statusin mbretëror dhe tashmë prej disa javësh kanë nisur jetën e re në Kanada.

Mediat e huaja shkruajnë, se puna e parë televizive e Meghan Markle pas largimit nga familja mbretërore do të jetë një serial kanadez. Meghan do të shfaqet disa herë në “I Do, Redo,” përkrah shoqes së saj të ngushtë, dizajneres nga Toronto, Jessica Mulroney.

Meghan vendosi të largohej nga familja mbretërore pasi nuk arriti të përshtatej prej 2 vitesh, shkruajnë mediat e huaja.