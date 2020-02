Armina dhe Shkëlzeni dasmë sekrete në Itali/ Reagon për herë të parë blogerja

Mbrëmjen e djeshme agjenti 00Thumb në “ThumbON” u shpreh se Armina Mevlani dhe Shkëlzen Berisha, djali i ish-kryeministrit Berisha, do të martohen këtë pranverë. Sipas tij, dasma do të organizohet në Itali dhe pritet të jetë një ceremoni madhështore me shumë të ftuar. Natyrisht që ky lajm ka zgjuar menjëherë vëmendjen e shtypit rozë. E kontaktuar nga Anabel.al, Armina Mevlani ka përgënjeshtruar lajmin duke shtuar se nuk do të ketë dasmë këtë pranverë.

E ftuar në emisionin “Shiko kush luan”, ajo u shpreh se as në 2020 nuk do të ketë dasmë. Kujtojmë se Armina dhe Shkëlzeni janë bashkë prej më shumë sesa 6 vitesh. Që para fejesës ata shijojnë bashkëjetesën larg syrit të publikut, në një nga vilat në periferi të Tiranës. Shpesh e ngacmuar për faktin se ende nuk ka një dasmë, ajo është shprehur se të dy po shijojnë bashkëjetesën dhe nuk e kanë aspak me nxitim.