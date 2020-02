‘Me çifte brenda Bashkisë së Kamzës’, denoncimi tek Berisha: Pa pikë problemi shëtisin me armë në mes të ditës

Degardim i plote i narkoshtetit!Ne Bashkine e Narkomonistit Suli njerzit shetisin me arme gjahu sikur je ne pyll per derra te eger!Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qyetetarit dixhital. sbKjo ka ndodhur sod ne mengjes ne oren 9 ne bashkin e kamzes shiko se si futen qytetaret pa pik problemi me arme ne mes te dites ne bashkin e rakip suli

Publiée par Sali Berisha sur Lundi 3 février 2020