Dorëshkrimet e Dritëroit për ’92-shin: Nano i burgosur dhe hakmarrja e Berishës

Fatmira Nikolli – Gjirokastra imë e bukur… Gjithë Gjirokastra ishte në errësirë dhe dukej si një kala e frikshme. Ishte një Gjirokastër që priste diçka, si ajo vajza që pret të dashurojë e pret të lindë”. Dritëro Agolli e përshkruante me mall Gjirokastrën e rinisë së tij dhe atë të vitit 1992 me shumë nostalgji. Mes 27 fletëve me shkrim dore ai ndalet gjatë te viti 1992, kur tregon udhëtimin e tij drejt jugut me frikën se mund të kishte edhe incidente. Duke kujtuar se e ftoi kreu i PS-së së qytetit, ai shënon se “unë thashë do të vij në Gjirokastër, por dyshoj se mos bëjnë ndonjë punë dhe na rrahën ata të PD-së. Kryetari i PS atje Resul Llogo më tha që të mos dyshoja dhe të isha i qetë pasi kisha shumë miq”.

Po i botojmë këto kujtime tani për të kujtuar përvjetorin e ndarjes së tij nga jeta. Ai u shua më 3 shkurt 2017. Në to, ai flet edhe për Menkulasin, edhe për kohët e rinisë, edhe për miqtë, edhe për lidhjen e Shkrimtarëve, duke i kushtuar vëmendje edhe kritikave që mori pas 1990-ës. “Ai u ul në tavolinë e shikonte me mallëngjim dhe herë-herë psherëtinte. Unë e kuptoja. Panon e shanin ish-shokët e tij pse kishte shkruar për socializmin dhe për transformimin e Dropullit. Më kujtohet që i vura dorën mbi supe dhe i thashë të mos dëshpërohej se edhe unë shahesha nëpër gazeta nga shumë karagjozë. Edhe Moikom Zeqo shahet, edhe Majakovski shahet, madje edhe Ricosi”,- shkruan Dritëroi.

Shkrimtari i mirënjohur shqiptar Dritëro Agolli ka ndërruar jetë në moshën 85 vjeçare pas 4 ditësh i shtruar në spital për shkak të një sëmundjeje në mushkëri. Ai la pas një krijimtari letrare të pasur me gjini të ndryshme si poezi, poema, tregime, romane, si dhe drama e skenarë filmash, që e kanë bërë fitues të disa çmimeve. Dritëro Agolli hyri në letërsinë shqiptare në vitet e ‘60 si protagonist i padiskutueshëm i saj. “Në veprën e Agollit e pa veten si protagonist bujku dhe bariu, fshatari dhe studenti, malësori dhe fusharaku. Vepra letrare e Dritëro Agollit krijoi traditën e re të letërsisë shqiptare. Frazeologjia e pasur popullore dhe filozofia jetësore e bëjnë përgjithësisht tërë veprën letrare të Agollit ndër më të lexuarën”, kanë thënë studiuesit. Më poshtë shënimet e tij me shkrim dore që janë marrë pranë familjes së tij.

DORESHKRIMI

Gjirokastra imë e bukur

Mua me Gjirokastrën dhe gjirokastritët më lidhin aq shumë fije sa as mund të priten dhe as mund të shkëputen e harrohen. Në këtë qytet kam mbaruar shkollën e mesme i ardhur nga një fshat i Devollit i quajtur Menkulas. Pasi mbarova shkollën e mesme ‘Asim Zeneli’ dhe universitetin e Sankt-Petersburgut, duke qenë gazetar në “Zërin e Popullit”, unë shpesh në Gjirokastër dhe takoja mësuesit e mi, Thoma Papanon gjithmonë të rruar e me kravatë në jakën e pastër të këmishës, Vangjel Kostaqin me kokë mënjanë të vëmendshëm dhe të sjellshëm, Fatos Kekezin ngaherë kundërshtar dhe gati krye ngritës, por mes atyre takoja edhe Cile Mukën, të zotin e një pijetoreje të vogël ne një sokak përballë pallatit të kulturës, atje shërbente edhe djali i tij i vogël, Jorgo Muka. Kur vija te Cile Muka aty nga viti 1965 kam botuar ne gazetën “Zëri i Popullit” një artikull me titullin “Cile Mukën e kam pranë dhe kulturën përkarshi” ku kritikoja shtëpinë e kulturës dhe lavdëroja pijetoren e Mukës.

Për këtë ngjarje edhe sot pas dyzet vjetëve djemtë e Ciles

Sa herë shkoj në Gjirokastër vijnë e më takojnë. Po bashke me Cile Mukën ka vdekur shumica e mësuesve të mi, madje edhe shokëve të shkollës; nuk jeton më Eqerem Kallfa drejtori i shkollës, një burrë me karakter të fortë dhe i rreptë që në e quanim “Eqremi i tmerrshëm”. I tmerrshëm qe për të mirën tonë….

…të më falin ata që nuk i përmend në këtë shkrim. Unë tani jam një njeri që kujtesa po më fluturon duke tundur shaminë te porta…, por sado kjo kujtesë të tundë shaminë, unë shokët e mi të gjallë dhe të vdekur nuk i lë në harresë….

Kanë qenë edhe të tjerë që i kemi pasur bashkënxënës si Thanas Bangën, të cilët kanë qenë ose të përjashtuar nga shkolla ose të burgosur si viktima të shpifjeve dhe të provokimeve. Vasili i shkretë ishte edhe filozof dhe nuk jeton. Thanasit fatin nuk ia di, ndërsa Ilia Treska pasi doli nga burgu shkoi në Amerikë dhe atje punoi për një kohë disavjeçare në Zërin e Amerikës. U martua me Flutura Grevën, ish përgjegjësen e Bibliotekës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve kur unë isha kryetar i kësaj Lidhjeje. Ilia ka qenë nja dy vjet poshtë meje në shkollë, por i dëgjohej zëri mes nxënësve se ishte djalë i zgjuar dhe merrte pjesë në qarqet tona letrare jo pak zhurmuese. Kur isha në SHBA më 1994 shkova në shtëpinë e tij ne Uashington me Sadijen, gruan time, ku fjetëm një natë dhe kujtuam shumë ngjarje të ëmbla e të hidhura.

Ngaherë më vjen ndërmend Gjirokastra me sokakët e saj, kaloja shtëpitë me çati prej ploçash, njerëzit e mençëm të qytetit dhe t fshatit, burrat plot humor të veçante dhe gratë amvisa të dëgjuara në gjithë vendin që gatuajnë gjellë të shijshme dhe mbajnë të pastra shtëpitë e oborret. Këta burra e këto gra janë shumë mikpritës por, siç i thonë një fjale të urtë: gjirokastriti të pret në shtëpi me kostum të ri e të përcjell me kostum të vjetër. Domethënë po të hiqesh si një përparimtar i mendjemadh dhe në të vërtetë je i prapambetur përcillesh si i vjetëruar. Në çdo kohë ka pasur njerëz të tillë, ndërsa në periudhën e ndërrimit të regjimeve në vitet 1990 që ne e quajmë tranzicion, këta njerëz dolën sheshit…..

Mua rruga drejt Gjirokastrës më joshte dhe ma bënte me dorë edhe në kohën e tranzicionit, që më gjeti në moshë të thyer. Por siç i thonë një fjale mendja pa blerim të ri e vyshk edhe blerimin e vjetër. Prandaj njeriu synon të zërë shokë të rinj. Dhe kështu në tranzicion tepër kaotik, konfuz dhe shkatërrues, më vjen një zë nga Gjirokastra në shtator të 1992-it, që më ftonte nëse mund të shkoja atje për të bërë disa takime me socialistët e qytetit, ku kisha mësuar vite më parë në shkollën e mesme “Asim Zeneli”. Unë atëherë isha deputet i PS-së dhe anëtar u kryesisë së saj.

Në atë kohë socialistët ishin në opozitë dhe kishin përballë një parti tepër të egër dhe tepër të frikshme, parti që kishte burgosur Fatos Nanon, kryetarin tonë, parti që përgjakte në rrugë dhe në sheshe demonstruesit e ç’të gjente përpara, qytetarë, intelektualë, deputetë, personalitete shkencore e me radhë. Prandaj unë thashë do të vij në Gjirokastër por dyshoj se mos bëjnë ndonjë punë dhe na rrahën ata të PD-së. Kryetari i PS atje Resul LLogo më tha që të mos dyshoja dhe të isha i qetë pasi kisha shumë miq.

Atë vit të turbullt, të vështirë dhe të varfër shkova në Gjirokastrën e largët bashkë me Moikom Zeqon, poetin dhe studiuesin, mikun tim të vjetër që në atë kohë ishim të dy deputetë. Sa zbritëm nga makina në sheshin e Çerçizit, pamë një zbrazëti që nuk mund ta quaja kërcënuese por pikëlluese mund të thosha….

Pasi pimë nga një kafe e nga një raki erdhi Thanas Dinua korrespondent i “Zërit të Popullit” dhe Pano Çuka shoku im minoritar burrë fisnik dhe i nderuar të cilit në fillim të viteve 1960-të i kisha përkthyer një libër…

Ai u ul në tavolinë e shikonte me mallëngjim dhe herë-herë psherëtinte. Unë e kuptoja. Panon e shanin ish shokët e tij pse kishte shkruar për socializmin dhe për transformimin e Dropullit. Më kujtohet që i vura dorën mbi supe dhe i thashë të mos dëshpërohej se edhe une shahesha nëpër gazeta nga shumë karagjozë. Edhe Moikom Zeqo shahet, edhe Majakovski shahet, madje edhe Ricosi.

Pastaj u mblodhëm te PS-ja dhe atje folëm për kaosin e anarkinë, për regjimin autokratik dhe antidemokratik që po vendosje. Moikomi foli për traditat e reja dhe të vjetra dhe sesi ato të rejat po merren nëpër këmbë , siç janë lapidarët dhe përkujtimoret e partizanëve…

U bë vonë. Hotelet ishin të rrënuara. Kishte ndonjë hotel privat, por edhe ai ishte si mos më keq. Gjithë Gjirokastra ishte në errësirë dhe dukej si një kala e frikshme. Ishte një Gjirokastër që priste diçka, si ajo vajza që pret të dashurojë e pret të lindë.

Moikom Zequa shkoi te Thanas Dinua si shok në gazetën “Drita” që në 1972, si shokë këta të dy u kritikuan madje para Plenumit të Katërt, për metaforat e tyre “absurde”. Megjithatë ata mbetën socialistë ashtu siç thotë nobelisti gjerman “Gynter Grass që “unë jam një i majtë i pandreqshëm” përderisa ka varfëri.

Në mëngjes unë me Resulin bëmë disa takime me socialistë dhe me miq, folëm për Fatos Nanon e burgosur dhe për hakmarrjen e Sali Berishës, si president i Republikës. Madje u takuam edhe me studentë të universitetit Eqrem Çabej.

Dikur në fillim të shekullit të 20-të Mihal Grameno dhe Çerçiz Topulli në kohë shumë të vështira kanë ardhur në fshatin tim Menkulas dhe kanë fjetur tek Emin Menkulasi, një kushëri i gjyshit tim. Mihali në kujtimet e tij shkruan për këtë. E shihni si udhëtojnë traditat?…

Nuk më kujtohet a shkova në Gjirokastër në kohë fushate, a pasi fushata kishte mbaruar dhe kishte dështuar Sali Berisha me kushtetutën e tij, vetëm se sjell në mend fjalët e Sali Berishës për Kanunin e Lekë Dukagjini që e quan Kushtetutën më të përkryer dhe që thoshte se Kapitali i Marksit nuk qenkësh gjë para Kanunit tonë.

***

Në Gjirokastër shkova sërish me Moikomin. Në Tepelenë ishte dhe Gramoz Ruçi, Fehmi Abdiu dhe Ethem Ruka. Atje ra fjala për bashkëpunëtorët e fashizmit dhe se komunistët kanë vrarë edhe njerëz patriotë brenda tyre. Unë iu thashë “po të ishte me gjermanët Naim Frashëri, unë nuk mund t’i thosha: largohu pak o Naim se do të vras gjermanin. Bashkë me të do të vrisja edhe Naimin”. Kjo thënia ime pati një zhurmë aprovuese të madhe që kujtohet edhe sot. Unë në atë mbledhje të Tepelenës thashë të flasë edhe Gramoz Ruçi pasi ky i di problemet e politikës….

(Pjesë dorëshkrimi, 12 dhjetor 2005)

AGOLLI PËR KOSOVËN: PAS LUFTËS,

T’I THEMI TË VDEKURVE: NDJESË PAÇIN

Një vëzhgim i Dritëroit mbi çështjen e Statusit të Kosovës, në vitin 2005, disa vite para Pavarësisë së Kosovës, qasja e tij ndaj çështjes kombëtare jo si politikan, por si intelektual. Është një fjalë që ai ka mbajtur në një tryezë të ngushtë intelektualësh ku mes të tjerash ai thotë se “ajo të bëhet shtet i pavarur dhe i lirë para se ne pleqtë të vdesim dhe shumë më parë se të rinjtë të plaken”

FJALA

Për zgjidhjen e Çështjes kombëtare shqiptare janë bërë shumë diskutime, janë mbajtur sesione shkencore, janë hartuar programe nga Akademikë në Tiranë e Prishtinë, janë botuar shumë libra dhe janë organizuar disa tryeza intelektuale. Të gjitha këto kanë ndihmuar Lëvizjet Kombëtare të viteve 1968, 1974, 1981, 1989 dhe Luftën e UÇK-së në 1999 në Kosovë. Me ëndrrën e zgjidhjes së Çështjes Kombëtare Shqiptare shumë nga ne intelektualët kanë vdekur, dhe shumë jemi plakur. Po le t’i themi të vdekurve: ndjesë paçin dhe t’u urojme të gjallëve të plakur dhe të rinjve të kenë fat që ëndrra e zgjidhjes së Çështjes kombëtare t’u bëhet realitet, ashtu siç ëndërronin Rilindësit e mëdhenj.

Dhe mesa duket, pas Luftës së Kosovës dhe ndërhyrjes së Forcave Ndërkombëtare në 1999 për Çlirimin e saj nga agresorët serbë, shpresat për zgjidhjen e Çështjes Kombëtare janë rritur, me gjithë vështirësitë jo të vogla. Por besojmë se me hir dhe me pahir, Kosova do ta ketë marrë Statusin e Shtetit të Pavarur nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së. Kjo do të jetë pothuajse faza e parafundit e zgjidhjes së Çështjes Shqiptare. E them këtë se Çështja shqiptare zgjidhet, kur të ketë një Shqipëri: Shqipëria këtej Drinit dhe Shqipëria përtej Drinit – mbi të njëjtin truall dhe nën të njëjtën çati.

Këtë mendim na lejohet ta themi, pasi tryeza ku jemi mbledhur, nuk bën pjesë në tryezat qeveritare, ku merren parasysh koniukturat e politikës dhe diplomacisë ndërkombëtare.

Megjithatë edhe mendimet e lira dhe të vërteta të tryezave jo-shtetërore, si kjo jona, nuk janë pa ndikim në politiken qytetare. Por tani për tani në këtë tryezë ne kuvendojmë dhe kërkojmë që të mbyllet përfundimisht Çështja e Statusit të Kosovës, dhe ajo të bëhet shtet i pavarur dhe i lirë para se ne pleqtë të vdesim dhe shumë më parë se të rinjtë të plaken.

26 Nëntor, 2005