Dyseldorf, koncert bamirësie për të prekurit nga tërmeti në Shqipëri

Një koncert bamirësie në Dyseldorf, ka bërë bashkë artistë, që jetojnë në Gjermanisë. Një nismë e ndjerë e artistëve shqiptarë të këtij rajoni, te cilët punojnë dhe jetojnë prej vitesh në Gjermani, mblidhen bashkë për të organizuar një koncert bamirësie në nder të viktimave dhe familjeve të prekura nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019.

Koncerti u organizua nga Alfred Dode, anëtar i shoqatës se artistëve të lirë të Dyseldorfit, së bashku me pjesëmarrjen e 6 muzikantëve: Gjergj Lalazi në violinë, Jola Shkodrani në violonçel; Migena Gjata soprano, Mirela Zhulali në piano; Erjona Jaho në violinë dhe Enis Hodaj në violinë/violë.

Ky eveniment u mbështet nga zyra e kulturës së Dyseldorfit dhe vetë artistët. Programi ishte i shumëllojshëm. Përfshirë vepra të huaja të repertorit klasik si edhe pjesë shqiptare me formacion muzikë dhome. U luajtën vepra nga Limoz Dizdari, Bartók, Rachmaninoff, Borodin, Schubert, Strauss si edhe dy këngë qytetare shqiptare. Ishin të ftuar personalitete nga zyra e Ministrisë së Kulturës në Dyseldorfit si edhe përfaqësues nga ambasada shqiptare në Berlin. Ky aktivitet ka zgjuar interesin e gazetarëve të Rheinische Post dhe shumë personaliteteve artistike e artdashëse në rajon. Paratë që u grumbulluan nga një fondacion gjerman dhe biletat do të shkojnë për viktimat e tërmetit.



Koncerti u mbajt më 2 shkurt ora 18:00 Palais Wittgenstein, në Dyseldorf. Në të morën pjesë artdashësit dhe komuniteti shqiptar në Gjermani që u bënë bashkë në këtë akt fisnik dhe që kontribuan në mënyra të ndryshme në ndihmë të njerëzve në nevojë përmes muzikës dhe atdhedashurisë në këtë mbrëmje bamirësie.

Alfred Dode, organizator, piktor dhe docent në Dyseldorf. Ai është anëtar i shoqatës se artistëve të lirë të Dyseldorfit.

Jola Shkodrani, violonçelistë, e cila operon në Këln, anëtare e shoqatës së artistëve të lirë, docente dhe muzikante e lirë.

Mirela Zhulali, pianiste me basë ne Essen, studente ne Master për muzike kontemporane e docente

Erjona Jaho, pjesëtare e orkestrës NDR, Hanover

Enis Hodaj, violinist dhe violist, luan në orkestra të ndryshme të zonës.

Migena Gjata, soprano lirike, këndon në teatro operistike të ndryshme në Gjermani.

Gjergj Lalazi, docent në shkollën shtetërore të Essen-it si edhe ish pjesëtar i Folkwang Kammer orkestrës se Essenit…