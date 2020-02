Habit Alesia Bami: Do ja falja tradhëtinë partnerin, ka shumë okazione

Alesia Bami ka çuditur me deklaratën e saj mbrëmjen e djeshme ku është shprehur se do tja falte tradhëtinë partnerit të saj. Teksa shumica e personazheve u shprehën se nuk do e falnin tradhëtinë, Alesia dha një opinion ndryshe. Modelja u shpreh se do t’ia fale tradhëtinë partnerit dhe e arsyetoi kështu:

“Kur të kem dikë dhe ta dua fort, sigurisht që do ta fal dhe do ta fal për arsyen se dalin shumë okazione rrugës. Nëse dashuria është sipër egos sime sigurisht që do ta falja”. E pyetur nga Fjoralba Ponari nëse do t’i besonte partnerit sërish pas tradhëtisë, Alesia u përgjigj: “Shumë, do kem’.