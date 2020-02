Matilda Makoçi flet për Linda Ramën: E ndihmon Gregun, është grua shumë e mirë

Matilda Makoçi në një nga rrëfimet e saj të rralla ka folur më shumë për të birin Greg. Ish-bashkëshortja e kryeministrit Rama në intervistën dhënë pak ditë më parë ka përmendur edhe Linda Ramën, duke folur me superlativa për të.

“Shoqërohej, domethënë flinte atje me ata dhe tani shkon shpesh. Tani e kishin marrë për pas tërmetit ndenji ca ditë atje në shtëpinë e tyre, por do rehatinë e vet, nuk është se do të rrijë një vend, ose të shkojë tek baba e vet, edhe për konjukturë për të thënë që është me babën ose kështu. Por nuk e bën, rri vetëm , i pëlqen shumë, ia del, i përballon gjërat me mundësitë e veta, me miqtë e vet, e ndihmon dhe gruaja e Edit, është grua shumë e mirë.”- ka treguar aktorja.