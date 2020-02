“Nuk jam vetëm, kam afër një b*thë të madhe”/ Romeo konfirmon ndarjen nga Jonida Maliqi

Rome Veshaj ka qenë i ftuar mbrëmjen e djeshme tek emisioni “Thumbon”. Në atë çfarë aktori deklaroi konfirmoi edhe njëherë ndarjen nga këngëtarja Jonida Maliqi. Por duket se tashmë për Romeon ka nisur një etapë e re si dhe një lidhje e re. “Nuk jam vetëm. Të thuash jam single është si reklamë që t’i bësh vetëm. Jam single por kam pranë një b*thë të madhe. Nuk jam në një lidhje me Sara Kolamin. As me Fifin. Xheisara? Jo, jam shumë besnik unë,”-tha Romeo.