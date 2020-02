Zbulohet emisioni i ri televiziv i moderatores së njohur, ja për çfarë bëhet fjalë

Moderatorja, Roza Lati së shpejti do të vijë me një emision të ri televiziv. Lajmin e ka bërë të ditur vetë moderatorja me anë të një postimi në “Instagram”.

Roza ka lajmëruar të gjithë të rinjtë, të cilët janë të bukur, kanë sens humori apo janë inteligjentë të aplikojnë. Siç duket emisioni i ri do të ketë në qendër rininë, të cilët do të shkaktojnë dhe të qeshura.

“Thirrje per te gjithe! Fillon shume shpejt emisioni me i ri ne RTV ORA!!! Nuk mund te behet ky emision pa ju!!! Jane hapur audicionet!!! Kush ka deshire te marr pjese ne emisionin me te ri qe do filloj, te kontaktoj ne numrat e telefonit qe jane parashtruar ne video!!! Te rinj te bukur, te rinj qe kane sens humori, te rinj qe jane inteligjentet e dheut”, shkruan ajo.