Kreu i PD-së zbardh takimin me ambasadoren Yuri Kim: Garantova angazhimin e plotë të PD në zbatimin e reformave dhe zgjidhjen e krizës

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka zbardhur detaje nga takimi me ambasadoren e re të SHBA-së, Yuri Kim.

Përmes një mesazhi në “Facebook”, Basha shkruan se I ka garantuar ambasadoren Kim angazhimin e plotë dhe serioz të PD në zbatimin e reformave dhe zgjidhjen e krizës politike.

Më tej, kreu i PD shton se SHBA do të vazhdojë të jetë në krah të popullit shqiptar, siç ka bërë edhe më parë.

“Kënaqësi e veçantë të mirëpres Znj. Yuri Kim, Ambasadoren e SHBA, aleatit dhe partnerit tonë strategjik. E urova Ambasadoren Kim për detyrën e re dhe e sigurova atë për bashkëpunim të plotë të opozitës në përmbushjen e të gjithë angazhimeve të vendit tonë me SHBA.Ndava me të pikëpamjet për zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe e garantova për angazhimin e plotë dhe serioz të PD në zbatimin e reformave dhe zgjidhjen e krizës politike.Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë në krah të popullit shqiptar ashtu siç kanë bërë gjatë gjithë historisë së marrdhënieve të shkëlyqera mes dy vendeve tona”, shkruan Basha.