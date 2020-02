Manipulimi apo interesi publik, a janë emancipuar turmat në Shqipëri?

Fatmira Nikolli – Çfarë ka ndodhur më turmat në Shqipëri në 30 vitet e tranzicionit? Çfarë ndodhi me turmat që dolën në sheshe të vajtonin në kor Enver Hoxhën, një prej diktatorëve më të egër të Lindjes? A u shkëputën këto turma nga keqpërdorimi politik i pushtetmbajtësve apo shkuan në grup në ‘vajtime’ të tjera? A i shërbeu mbledhja e tyre kauzave publike apo manipulimit publik? Një dokumentar rreket të shterojë përgjigjet e këtyre pyetjeve duke sjellë në një rrëfim mbi tri dekadat e brishta e kaotike ecejaken e turmave në vendin tonë.

“Nëse do të ndjekësh realisht reagimin e turmës në Shqipëri, mundohu të bësh diçka publike: do të thotë një artikull apo të aktivizohesh në veprime publike; kur shprehesh për diçka, apo kur ke një funksion. Vetëm pak herë publiku të ndjekë me arsye dhe të le të artikulosh, pasi menjëherë mbytesh instinktivisht nga ofendimet. Humbja e arsyes prej masës, për psikologun francez Le Bon, ishte tregues i humbjes akoma më të madhe: shkrirjen e një identiteti individual në një identitet kolektiv”. Publicisti Ben Andoni shkruante në vitin 2015 se njeriu kthehet pas në gjendjen e kafshës dhe në natyrë, qeniet e të njëjtës specie i ngjajnë gjithmonë e më shumë njëra-tjetrës: kështu, në turmë, njeriu bëhet ‘kafshë’ dhe instinktet e tij primitive e bëjnë praktikisht identik me ata që ndajnë të njëjtën eksperiencë grupi, e mbyllte ai shpjegimin.

Hitleri shprehej se masat nuk do të dinin se çfarë të bënin me lirinë dhe se janë të prirura të nënshtrohen, ndërsa për Stalinin vetëm të gënjyerit dhe të fortët besojnë te liria. Ai ishte i bindur se njerëzimi është i dobët dhe ai ka nevojë për bukë dhe autoritet”. Ndërsa vrojtimet e Hannah Arendt e kishin çuar në përfundimin se “regjimet totalitare karakterizoheshin nga pak programe konkrete dhe nga një nxitje drejt bindjes”.

Andoni është marrë gjatë me konceptin e turmave dhe reagimin e tyre duke u ndalur kryesisht në vendin tonë, por duke sjellë si ilustrim edhe studimeve të sociologëve të huaj mbi ‘mendësinë’ e turmave. Andoni është një ndër tre folësit në dokumentarin “Emancipimi i turmave” që shfaqet këtë të mërkurë në “Millenium” me skenar e regji të Ervin Lerës. Krahas tij, është edhe politologu Afrim Krasniqi, i cili merret me turmat dhe rolin e tyre në kulturën politike në Shqipëri. “Emancipimi i turmave si parakusht për progresin demokratik. Emancipimi i turmave nuk ka ndodhur përgjatë këtyre 30 viteve tranzicion, sepse ata që drejtojnë institucionet i kanë përdorur apo keqpërdorur në të shumtën e herës këto turma për interesat e tyre politike”, thotë Krasniqi. Ai shton se ndikimi i turmave dhe kultura e turmës në historinë tonë politike e qytetare, përmes një analize shumëdimensionale, vjen në një dokumentar të parë në llojin e tij dhe njëherësh shumë profesional nga regjisori dhe skenaristi Ervin Lera.

Përparim Kabo e sheh lëvizjen e turmave të lidhur edhe me sistemi komunist që përçudnoi shoqërinë dhe antropo-individin edhe më keq. “Delegimi absolut i sovraniteteve krijoi një shoqëri të të menduarit totalitar! Ne hipotekuam tek organet politike dhe ato subversive, jo vetëm fjalët dhe mendimet, por edhe ëndrrat dhe kuptimin mbi botën! Nën peshën e frikës ishte edhe nderi dhe lavdia, edhe sfida dhe depersonalizimi! Antropologji kolektiviste, NDER kolektiv!”, thotë Kabo.

Ndërkaq, sipas analizës së Gustave Le Bon, autor i “Psikologjisë së turmave” masa është më “fillestare” se sa individi, reagon më shumë me bark se sa me mendje, udhëhiqet nga emocionet, më shumë se sa nga mendimi kritik.