Pasi tentoi të vrasë veten, këngëtarja jep mesazhin e rëndësishëm

Billie Eilish, këngëtarja 18-vjeçare, është e njohur për hitet e saj si “Bad Guy” apo “Bury a friend”. Gjatë një interviste, ajo u shpreh për përvojën e saj me depresionin dhe mendimet për vetvrasje.

Eilish dha dhe një mesazh për të gjithë ata që janë në një situatë si ajo.

“Kur njerëzit më pyesin se çfarë do t’i them dikujt që kërkon këshilla për shëndetin mendor, e vetmja gjë që mund të them është durimi. Kam pasur durim me veten time. Unë nuk e bëra atë hapin e fundit. Unë prita. Gjërat zbehen ”, u shpreh këngëtarja.

Kujtojmë se gjatë një interviste të dhënë disa ditë më parë, për “The Gayle King Grammy Special”,18-vjeçarja foli për dëshirën për t´u vetëvrarë. “Isha kaq e palumtur. Isha e palumtur dhe pa jetë”- është shprehur Eilish.