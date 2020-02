Tërmeti tragjik i 26-nëntorit/ Qeveria prezanton raportin, nesër zbulohet shuma e dëmeve

Qeveria, së bashku me përfaqësues të Bashkimit Europian, Bankës Botërore dhe ekspertë, do të prezantojnë ditën e nesërme raportin e vlerësimit të dëmeve nga tërmeti i 26 Nëntorit.

Burimet bëjnë me dije se prezantimi i raportit do të bëhet në “Europe House”. Përsa i përket shifrave që përmban raporti, do të bëhen publike në orën 09:30 të mëngjesit të së mërkurës.

Fatura përfundimtare e dëmeve nuk bëhet ende e ditur, por më herët kryeministri Edi Rama, gjatë takimit me ministrin italian, Di Maios, u shpreh se fatura shkon në 1 miliard euro.

Tërmeti i 26 Nëntorit la pas 51 viktima, shumë të plagosur si dhe dëme materiale.