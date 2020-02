Vdekja e Andon Mëhillaj në burgun e Peqinit, dalin rezultatet paraprake të ekspertizës

Dalin rezultatet paraprake të ekspertizës për vdekjen e 44-vjeçarit Andon Mëhillaj i dënuar me burg përjetë. Mëhillaj u gjet i vdekur në burg, ndërsa familja ngriti dyshimet për shkaqet e vdekjes duke akuzuar autoritetet e burgut.Ndërkohë gazetari Fatmir Popja ka siguruar për “BalkanWeb” edhe rezultatin paraprak të mjekëve në të cilin nuk flitet për vrasje apo vetëvrasje.

“Vdekje e menjëhershme për shkaqe ende të pasqaruara! Do pritet rezultati përfundimtar i autopsisë pas 29 ditësh”, thuhet në raportin paraprak.Mëhillaj, i njohur ndryshe si kapoja i “Bandës së Tritolit” në Vlorë, ishte dënuar me burg përjetë si anëtar i bandës së vrasësit me pagesë Julian Sinanaj.