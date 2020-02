Video/ “Ambasadorët nuk bëjnë asgjë…” Wilton përdor pashallarët e Kadaresë në teatër

Fatmira Nikolli – Një ndriçim që lë siluetat të projektohen në thellësinë e skenës, gjashtë aktorë dhe një diplomat, dashnor i poezisë dhe artit, janë ulur në 7 karrige me shpinë nga salla. Romir Zalla bën rolin e sulltanit “që ka shkretuar çdo gjë e nuk gjen kënaqësi”, por tërësia gjestikulative e tij në skenë portretizon kryeministrin e tanishëm të vendit. Zëri, duart që enden në eterin përballë, mbështetja te podiumi sjellin në godinën që ruhet 24 orë nga artistët, shefin e qeverisë që kërkon të bëjë kurban teatrin në emër të zhvillimit.

Nga “Pashallarët e kuq” të Ismail Kadaresë te “Melankolia” e Migjenit. Vargjet e emrave më në zë të letërsisë shqipe në skenën e teatrit. Vargjet që ruanin lirinë erdhën në skenën historike që në dy vite ka treguar si ruhet liria.

Artistët e angazhuar që vënë në jetë porositë e veprave të mëdha të letërsisë botërore, i japin zë edhe Naimit, Fishtës, Çajupit, Asdrenit, Migjenit, Mjedës, Kadaresë. Artistëve ju bashkua dhe zëvendësambasadori i OSBE-së Robert Wilton, i cili refuzoi të fliste për mediat, por kishte përkthyer anglisht Pashallarët e Kadaresë dhe Fjalët e Qiririt. “Ambasadorët nuk bëjnë asgjë…” u dëgjua të thoshte me theks britanik vargu i rishkruar anglisht i Kadaresë te Pashallarët në një mea culpa apo në një mesazh të qartë se ka edhe diplomatë si ai që reshtin të jetë të tërthortë dhe të drunjtë si diplomacia. Ai refuzoi të komentonte praninë e tij në skenë, por gjatë interpretimit skenik, në përkthimet e përzgjedhjen e teksteve ai ka treguar një diplomaci të drejtpërdrejtë përmes artit.

MBRËMJA POETIKE

Nën titullin “FJALËT E QIRIRIT” mbrëmja poetike e kësaj të hëne, është organizuar me rastin e 100-vjetorit të krijimit të parlamentit shqiptar dhe shpalljes së Tiranës kryeqytet. Përzgjedhja e poezive ka synuar të tregojë që në 100 vjet parlament shqiptar, 100 vjet Tiranë kryeqytet po riprodhojmë të njëjtin realitet politik si ai që përshkruajnë Rilindasit e vërtetë 100 vjet më parë. Poezia “Tradhëtorët” nga Naim Frashëri interpretuar nga Robert Budina, tregon se disa nga politikanët shqiptarë janë përpjekur të përfitojnë në kurriz të vendit.

“Vaji i bylbylit” nga Ndre Mjeda vjen nga Juli Emiri, është frymëzuar nga fjala e Presidentit amerikan Wilson që mbronte të drejtën e popujve të vegjël për të vendosur vetë fatin e vet.

“Melankolia” nga Migjeni qe përkthyer nga Robert Wilton, solli komiken e potencialit të madh njerëzor që ka Shqipëria dhe mosditja e vënies në përdorim të tyre në të mirë të vendit. Dhe Wilton e thirri me zë të lartë, duke mbajtur kostumin e poetodiplomatit që përmes poezisë jep mesazhet të forta diplomatike. “Luftëtari lypës” nga Asdreni e sjellë nga Romir Zalla, erdh si një himn për mosmirnjohjen njerzore ndaj atyre që luftuan e sakrifikuan për vëndin e tyre, ndërkohë të tjerë përfituan. “Liria” nga Ndre Mjeda vjen nga Anila Bisha, qe një thirrje për të fituar lirinë nën perspektivën e shqiponjës. “Krerëve tradhëtorë” e Asdrenit u lexua nga Robert Budina, si thirrje ndërgjegjësuese që ata që kanë tradhtuar interesat e vendit të marrin dënimin e merituar. “Shqipëtar” e Andon Zako Çajupit me Juli Emirin, qe një thirrje drejtuar shqiptarëve për tu ngritur dhe fituar të drejtat e tyre. Ndërsa “Sulltani” i Andon Zako Çajupit nga Romir Zalla përcolli tërë ironinë e një diktatori me popullin e vet të tulatur që nuk di të fitojë të drejtat e veta, përcolli fasadën dhe pothuaj talljen përballë me të robëruarit. Në vijim “Robëria” e Andon Zako Çajupit nga Anila Bisha tregoi dashurinë e shqiptarëve për vendin e tyre që nuk e merr ende veten nga padrejtësitë që vuan, njëlloj si ajo e fëmijës ndaj nënës së vet.

“Nandori” nga Ndre Mjeda me Juli Emirin qe një piskamë ndaj pamundësisë për ta bërë vendin dhe fituar pavarësinë pas ndarjes së tij nga fuqitë e mëdha.

“Metamorfosis” e Gjergj Fishtës erdhi tërësisht ndryshe nga Adriana Tolka, e veshur me kostum e kapele, mes këngës e talljes, përqeshjes, lojës ishte autoironi e hidhur me mentalitetin e vendit që shkatërron vlerat e veta e që nuk u krijon mundësitë njerëzve të tij ta zhvillojnë atë. “Fjalët e qiririt” të Naim Frashërit erdhi me zërin e Robert Wilton në anglisht, si një thirrje e ndjerë për të dëgjuar fjalët e dijes. Wilton ridoli në skenë me “Pashallarët e kuq” të Ismail Kadaresë tashmë anglisht përshtatur prej tij duke përcjellë njëherësh mesazhin e fortë e të dyanshëm që “ambasadorët nuk bëjnë asgjë”. interpretohet nga Robert Wilton, duke pasqyruar zhgënjimin ndaj një sistemi ku klasa intelektuale e vendit bëri kompromis me të keqen më të madhe që pllakosi vendin, diktatura. Në fund “Himni i flamurit nga Asdreni” u interpretua nga të gjithë bashkë, thirrje për ta dashur vendin.