Anti-‘KÇK’ si anti- Al Kapone

Dëshpërimi nga një drejtësi që vetëm e drejtë dhe e paanshme nuk është treguar në asnjë pore të veprimtarisë së saj në njëzet vitet e fundit, sidomos nga vendimet absurde të kohëve të fundit të disa gjyqtarëve, duke liruar dhe të dënuar me burgime të rënda, e ka shtyrë qeverinë të miratojë më një akt të saj normativ, një paketë ligjore të mbiquajtur “Anti Kap Ç’të Kapësh (Anti KÇK)”. Paketa dublon prokurorë e gjykatës, duke e konsideruar të dyshuarin për aktivitet të paligjshëm, jo më si të pafajshëm për t’ju provuar fajësia, çka deri tani bënte gjoja sikur e bënte drejtësia jonë e kapur, por si të fajshëm që duhet të provojë se paratë dhe pronat nuk i ka nga aktivitete kriminale. Një qasje kjo që shkel bindshëm Kushtetutën dhe të drejtat e njeriut, e denoncuar orët e fundit nga juristë të zotë dhe realistë. Por e cila mund të provohet të jetë efektive, në rast se SHBA dhe Bashkimi Evropian nuk mbyllin një sy dhe nuk e mbysin që në lindje paketën, me argumente të forta ligjore. Koha që mund t’i japin paketës SHBA dhe BE të kujton kohën gjashtëmujore që i dhanë në mënyrë të fshehtë, pa dekret të shkruar, Presidenti amerikan Huver dhe Prokurori i Përgjithshëm Miçell agjentit special të Prohibicionit Eliot Ness, që me mjete jo ligjore të minonte shtetin paralel të tipit mafioz, të krijuar në Çikago nga Al Kapone, me gjykatës dhe prokurorë të blerë prej tij. Eliot Ness, për vetëm gjashtë muaj, së bashku me një grusht agjentësh të tjerë të papërlyer, të mbiquajtur “Të Paprekshmit” ia doli të bllokonte aktivitetin ilegal të pijeve dhe të kontrabandës të Al Kapones në Çikagon e kapur nga mafia dhe krimi në vitin e largët 1931.

Në gjithçka që Ness dhe shokët e tij bënin: rrahje gangsterësh, madje edhe ekzekutime të tyre kur kundërshtonin me armë, djegie distilerish pijesh ilegale, djegie fuçish me alkool, parash të krimit, e me radhë, nuk kishte asgjë ligjore. Mirëpo kjo sjellje antiligjore e përfaqësuesve të shtetit amerikan, brenda gjashtë muajsh bllokoi aktivitetin kriminal të Kapones dhe riktheu besimin e humbur tek Shteti, të qytetarit amerikan banues të Çikagos, që kishte parë gjykatës e prokurorë të binin në gjunjë përpara Al Kapones për një kohë jo të vogël. Qeveria duhet të provojë fort që Shqipëria e vitit 2020 i ngjan jo pak Çikagos së Al Kapones të 90 viteve më parë. Në mënyrë që të nxjerrë një pasaportë kohore për të luajtur Eliot Ness-in e situatës dhe shokët e tij, me paketën Anti-‘KÇK’ dhe me Operacionin Forca e Ligjit (OFL). Këto struktura që ajo ka përgatitur, ngjajnë si dy pika uji me të dhjetë agjentët e Eliot Ness, të pablerë nga mafia e Kapones, që në gjashte muaj shembën perandorinë e tij. Do të funksionojë? Do të mund të goditen seriozisht krimi dhe grupet mafioze në vendin tonë, aty ku ato janë më të fortë dhe gati të paprekshme, në pronat dhe paratë e tyre? Së paku qeveria mund të thotë se “E provova dhe me këtë sprovë të dëshpëruar të mund dëshpërimin nga bllokimi i luftës kundër kriminalitetit që po më bën drejtësia jonë ende e kapur!”. Paketa mund t’i shërbejë qeverisë, duke e vendosur atë në rolin e Robin Hudit të drejtësisë së qytetarëve, i cili vepron jo ligjshmërisht (duke i vjedhur drejtësisë së kapur pushtetin e saj) në emër të interesit të qytetarëve, për të luftuar realisht krimin dhe për të sekuestruar pronat, godinat, paratë dhe pasuritë e tjera të tij, të cilat të dyshuarit si mafiozë nuk kanë mundësi t’i justifikojnë si të fituara me punë të ndershme. Qeveria nuk e ka provën e forcës me mafiozët dhe të paligjshmit e tjerë, pse ata nuk mbrohen më nga drejtësia e kapur dhe e nxjerrë jashtë loje, por e ka me durimin e Perëndimit, për të toleruar një veprim të tillë anti-ligjor. Duket e vështirë që aleatët tanë të duan të lejojnë një luftë të dytë në histori kundër al kaponëve shqiptarë, por jo mision i pamundur. Varet shumë nga forca e argumenteve qeveritarë. Shpesh historia përsërit veten e saj.