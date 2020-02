Gjeneral Bardhyl Kollçaku, leksion të hapur te “Luarasi” për sigurinë kombëtare

Voltiza Duro – Në kuadrin e zhvillimit të leksioneve të hapura nga ekspertët më të mirë, në universitetin “Luarasi” është mbajtur një leksion në fushën e sistemit të sigurisë kombëtare. Shefi i Shtabit të Ushtrisë Shqiptare, gjeneral Bardhyl Kollçaku ishte i ftuari special, i cili, në një bashkëbisedim interaktiv, u foli studentëve të masterit profesional në “Sigurinë dhe Rendin Publik” mbi çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare. Gjatë leksionit ushtaraku i karrierës me një eksperiencë mbi 30 vjeçare vuri theksin në misionin dhe rolin e Forcave të Armatosura, mjedisin e sigurisë, sfidat e së ardhmes, riskun si dhe çështjet e sigurisë së Ballkanit Perëndimor. Të pranishëm ishin edhe kreu i Bordit të Administrimit në universitetin “Luarasi”, ambasador Dashnor Dervishi si dhe Dr. Xhavit Shala, pedagog në “Luarasi” si dhe drejtor i Qendrës Kërkimore Shkencore në Akademinë e Sigurisë.

Masat ndaj

terrorizmit

Sipas gjeneralit Bardhyl Kollçaku terrorizmi është një rrezik global dhe asnjë vend s’është i imunizuar prej tij. Shefi i Shtabit të Ushtrisë Shqiptare më tej sqaroi të gjitha masat që duhet të marrim në nivel kombëtar, rajonal e global për mbrojtjen nga kjo e keqe e përgjithshme. “Terrorizimi është sot rreziku më eminent. Asnjë vend nuk është i imunizuar. Por si e shikojmë ne përgjigjen ndaj kësaj të keqeje të madhe të njerëzimit? Në radhë të parë është ndërtimi i kapaciteteve në Forcat e Armatosura që janë të specializuara për të luftuar terrorizmin si dhe trajnimi, bashkëpunimi i ngushtë me strukturat e tjera të vendosjes së ligjit që janë në Policinë e Shtetit, në Shërbimin Informativ të Shtetit apo edhe me ato të Aleancës”,-theksoi gjenerali.



Emigracioni

Mungesa e stabilitetit politik, ekonomik dhe social prodhon valë emigracioni ku Shqipëria përdoret si rrugë alternative nga vendet e lindjes për t shkuar drejt Europës. Për gjeneralin Bardhyl Kollçaku, vetë emigracioni nuk përbën kërcënim, por elementët kriminalë, trafiku i drogës dhe armëve që mund të përpiqen të depërtojnë në valët migratore, janë rrezik potencial. “Ne nuk e konsiderojmë nga ana e mbrojtjes, emigracionin si kërcënim. Por ne konsiderojmë dhe vlerësojmë si kërcënim elementët kriminalë, terroristët që infiltrohen, trafikimin e armëve, të drograve apo çdo lloj trafiku që kalon duke shfrytëzuar atë turmën e madhe të emigrantëve që për të kërkuar një jetë më të mirë i drejtohen Europës”,-nënvizoi në fjalën e tij Shefi i Shtabit të Ushtrisë Shqiptare.

Siguria në Kosovë

Gjenerali është ndalur edhe në çështjen e sigurisë dhe mbrojtjes së Kosovës ku ka theksuar se ky shtet i pavarur ka krijuar institucionet e sigurisë. Kollçaku ka vlerësuar zhvillimet progresive të Kosovës në të gjitha drejtimet. “Kosova është shtet i pavarur, i njohur nga mbi 100 shtete, anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky shtet i ri ka krijuar të gjitha institucionet e mbrojtjes dhe të sigurisë, ka krijuar gjithashtu partneritetet dhe aleancat dhe ne jemi të sigurtë që Kosova është në rrugën e mbarë me zhvillimin e institucioneve por edhe me të gjitha zhvillimet ekonomike dhe politike që ka pësuar”,-tha gjenerali.

Njësia

kibernetike

ushtarake

Gjatë bisedave interaktive me studentët e “Luarasi” Kollçaku ka bërë me dije se së shpejti do të do të krijohet njësia kibernetike ushtarake për të parandaluar çdo kërcënim të mundshëm. “Do të krijohet së shpejti dhe me asistencën e parterëve strategjikë, njësia kibernetike ushtarake. Kjo njësi do të jetë në natyrë mbrojtëse për të identifikuar dhe parandaluar kërcënimet që mund ti vijnë rrjeteve të informacionit”,-i tha studentëve, Shefi i Shtabit të Ushtrisë Shqiptare.

Masteri

profesional

Aktualisht, masteri profesional 1 vjeçar në “Sigurinë dhe Rendin Publik” në universitetin “Luarasi” është i vetmi program që ofrohet për këtë fushë studimi në Shqipëri. Programi i Studimeve të Ciklit të Dytë “Master Profesional për Sigurinë dhe Rendin Publik” ofron përmirësimin e cilësinë e sigurisë, këtij “malli” shumë të kërkuar në treg duke iu dhënë mundësi punonjësve të strukturave të sigurisë dhe rendit publik, si të sektorit publik, ashtu dhe të atij privat, që të thellojnë njohuritë e tyre, me qëllim formimin e tyre me dije profesionale bashkëkohore për sigurinë si dhe me njohuri të qëndrueshme në fusha të përafërta, duke ndikuar kështu dhe në zhvillimin e kapaciteteve drejtuese të strukturave të tyre. Me qëllim fillimin e plotësimit të nevojave arsimore profesionale të këtij tregu në rritje punë dhe rritjes se rolit e të perfomancës së Shkollës së Lartë Universitare Private “Luarasi” në tregun arsimor vendor dhe rajonal, çeli pranë Fakultetit Juridik të Shkollës së Lartë Universitare Privatë “Luarasi” të programit të studimit të ciklit të dytë, në formën e “Masterit Profesional për Sigurinë dhe Rendin Publik”. Programi i Ciklit të Dytë, “Master Profesional për Sigurinë dhe Rendin Publik” shtrihet në një vit mësimor, në dy semestra dhe përmban 60 kredite ECTS. Në të përfshihen lëndë dhe disiplina mësimore, të karakterit të përgjithshëm e të veçantë (të ngushtë) profesional, në përputhje me ligjin e IAL dhe udhëzimeve të MASH. Programi i studimeve “Master Profesional” ka objektiva të qartë formues e profesionalë, të justifikueshëm, të arritshëm dhe me synime ambicioze për realizimin e kualifikimit të nevojshëm, në përputhje me kërkesat e kohës. Ndër to veçojmë: Zhvillimin tek studentët të njohurive e aftësive të gjera e të thelluara profesionale, për vlerësim kritik dhe mendim analitik të pavarur, aftësi për të zgjidhur probleme komplekse dhe për t’u rritur në karrierën profesionale; Përmirësimin e niveleve të drejtimit e menaxhimit dhe rritjen e kapaciteteve organizative, administrative e operacionale të strukturave dhe shërbimeve të sigurisë, si dhe realizimin e kompletimin me infrastrukturën e nevojshme ligjore, nënligjore e normative; Hartimin e programeve të zhvillimit sipas standardeve të përafruara me institucionet homologe të vendeve perëndimore; Shpejtimin e ritmeve për kualifikimin e personelit të strukturave të sigurisë për plotësimin e nevojave për ndryshim dhe zhvillimin e kapaciteteve analitike, drejtuese e studimore të tyre.