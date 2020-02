Hyn në fuqi vendimi i qeverisë: 18 zona të reja zhvillimi në vend

Voltiza Duro – Ditën e djeshme ka hyrë në fuqi vendimi për shpalljen e 18 zonave të reja për zhvillim të detyruar, ku 9 prej tyre janë në Bashkinë e Tiranës. ‘Gazeta Shqiptare’ publikon sot listën me zonat e reja dhe njësitë administrative ku bëjnë pjesë. Përkatësisht bëhet fjalë për njësitë administrative në Shijak, Laç, Thumanë, Bubq, Fushë Krujë, Durrës, Vorë, Kavajë si dhe 9 zona të tjera që do të jenë nën administrimin e Bashkisë së Tiranës.

Vendimet

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nënndarjeve “iii” e “iv”, të shkronjës “b”, të nenit 13, dhe të pikës 3, të nenit 16, të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, miratuar me ligjin nr. 97/2019, me propozimin e ministrit të Shtetit për Rindërtimin, Këshilli i Ministrave vendosi: Shpalljen si zonë e përshtatshme për zhvillimin e detyruar, sipas hartës dhe koordinatave bashkëlidhur këtij vendimi, të zonës 1, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, zonë e re për zhvillim”,-thuhet në një prej vendimeve. Ndërkohë Këshilli i Ministrave miratoi dje që Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të ketë nën përgjegjësi zonat që nuk janë pjesë e Bashkisë së Tiranës si njësi zbatuese, për ndërtimin e banesave të reja ose të ndërtesave publike të dëmtuara; ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike e kritike; realizimin e ndërtimeve në këtë zonë; çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të kësaj zone. Ndërkohë për 9 zonat që do të zhvillohen brenda territorit të Bashkisë së Tiranës, do të jetë kjo e fundit që do të ketë funksionin e njësisë zbatuese.

“Këshilli i Ministrave vendosi: Shpalljen si zonë e përshtatshme për zhvillimin e detyruar, sipas hartës dhe koordinatave bashkëlidhur këtij vendimi, të zonës 1, Njësia Administrative Pezë, Bashkia Tiranë, zonë e re për zhvillim. Caktimin e Bashkisë Tiranë për këtë zonë, si njësi zbatuese, për: a) ndërtimin e banesave të reja ose të ndërtesave publike të dëmtuara; b) ndërtimin e rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe kritike; c) realizimin e ndërtimeve në këtë zonë; ç) çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të kësaj zone. Ngarkohen ministri i Shtetit për Rindërtimin dhe Bashkia Tiranë për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare”,-nënvizohet në një prej vendimeve që prekin zonat e Bashkisë së Tiranës.

Vendimet që hynë në fuqi për shpalljen e zonave të reja:

1.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Shijak, bashkia Shijak dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese.

2.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Laç, bashkia Kurbin dhe caktimin e Entit Kombëtar të Banesave si njësi zbatuese.

3.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Thumanë, bashkia Krujë dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese.

4.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Laç, bashkia Kurbin dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese

5.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Bubq, bashkia Krujë dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese

6.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Fushë -Krujë , bashkia Krujë dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese

7.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Durrës, bashkia Durrës dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese.

8.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Vorë, bashkia Vorë dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese

9.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Kavajë, bashkia Kavajë dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese

Bashkia Tiranë 9 zona

1.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, Zona 5 Maji, bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese.

2.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim , njësia administrative 1, Zona Autotraktori, bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese

3.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim , njësia administrative 6, Zona Kombinat , bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese

4.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative 11, Universiteti Bujqësor i Tiranës, bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese

5.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Baldushk, bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese

6.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Ndroq, bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese

7.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Pezë, bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese.

8.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Vaqarr , bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatues

9.Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Zall -herr, bashkia Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese