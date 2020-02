Paketa Anti- KÇK/ “Analistët bëjnë avokatin e krimit”, Rama publikon mesazhin e qytetarit: A janë njerëz këta a ça janë?

Kryeministri Edi Rama me anë të disa reagimeve në “Twitter” ka mbrojtur paketën Anti- KÇK, duke thënë se operacionet OFL kanë marrë kritika pa vend nga elementë të opozitës.

Rama publikoi mesazhin e një qytetari, që thotë se ndihet i tronditur nga shpifjet dhe akuzat ndaj paketës Anti- KÇK.

“A janë njerëz këta a ça janë?”,më shkruan një qytetar i tronditur nga komentet e studiove televizive kundër paketës anti-KÇK!Eh,kanë kaq kohë që shajnë,akuzojnë,shpifin për lidhjet e qeverisë me krimin dhe mblidhen në sallonet tv sa herë ndodh një vrasje, duke sulmuar qeverinë”, shkruan Rama.

Kryeministri Rama shigjeton më tej analistët, duke thënë se po bëjnë avokatin e krimit.

“Njerëz janë njerëz, po janë armiqësuar me të vërtetën, me faktet e me vetë profesionin e tyre për inat të qeverisë!Dhe janë kaq qorrazi kundër qeverisë, sa tani janë kthyer befas në avokatë gjynahqarë të krimit, që po lënë kokrrën e namit me dokrrat e dembelizmit të tyre mendor

Sot që qeveria është angazhuar në ofensivën më shembullore kundër krimit në historinë e vendit,mblidhen në sallonet tv për të mbrojtur krimin nga qeveria që po shkel të drejtat e atyre,të cilët deri dje pa pikën e turpit, i lidhnin me mua,me PS e me çdo fitore elektorale të PS”, shprehet më tej Rama.