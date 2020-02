Pasuritë i janë sekuestruar më herët/ Kush është Dashamir Gjoka dhe si i shpëtoi atentatit me 25 plumba

OFL ka bërë me dije se sot se Dashamir Gjoka ka 48 orë afat për të deklaruar pasurinë e tij. Po kush është Gjoka, i cili shpesh herë është lakuar në media për problemet me drejtësinë, por edhe atentatit që i është bërë. Tre vite më parë makina e tij është qëlluar me 25 plumba, por duke qenë se automjeti ka qenë i blinduar, ai ka mundur ti shpëtojë atentatit. Mësohet se në makinë ka qenë dhe vajza e tij.

Disa vite më parë me kërkesë të Prokurorisë për Krime të Rënda, gjykata e shkallës së parë për Krime të Rënda ka vendosur konfiskimin e disa pasurive të paluajtshme të regjistruara në emër të shtetasit Dashamir Gjoka, nga Durrësi, dënuar për shfrytëzim prostitucioni dhe trafikim qeniesh njerëzore.Hetimi pasuror, në kuadër të ligjit “Antimafia”, nisi ndaj këtij shtetasi nga Prokuroria për Krime të Rënda, pas dyshimeve se ai i kishte krijuar pasuritë në bazë të të ardhurave të krijuara nga aktiviteti kriminal që ka kryer në Itali.

Pasuria e sekuestruar

Pasuria me sipërfaqe 6949 m² truall dhe 2012.17 m² ndërtesë, kompleks shërbimesh “Gjoka”, ndodhur në Durrës;

Pasuria me sipërfaqe 4639 m² arë, ndodhur në Durrës;

Pasuria me sipërfaqe 1247 m² truall dhe 230 m² + 710 m² ndërtesë, ndodhur në Durrës;

Pasuria me sipërfaqe 928 m² truall dhe 229 m² ndërtesë dy kate, ndodhur në Durrës;

Shoqëria “Gjoka” sh.p.k., së bashku me të gjitha asetet e saj.

Vlera totale e pasurive të konfiskuara është llogaritur në vlerën prej rreth 200.000.000 lekë (te reja).

Gjatë procesit gjyqësor rezultoi se pasuritë në zotërim të shtetasit Dashamir Gjoka nuk i përgjigjen dukshëm nivelit të të ardhurave, fitimeve apo veprimtarive të ligjshme të deklaruara prej tij, dhe se personi i mësipërm nuk arriti që të provojë dhe të justifikojë burimin e ligjshëm të pasurive në zotërim të tij.