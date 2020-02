Struktura e re e pagave nga specialistët te titullarët e institucioneve

Miratohet struktura e re e pagave për punonjësit e administratës. Në skemë janë përfshirë nga zëvendësministri e titullari i institucionit deri te nëpunësi i thjeshtë, specialisti. Vendimi është marrë në 31 janar dhe tabela me pagat sipas kategorive është botuar sot në Fletoren Zyrtar. Vendimi parasihkon disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 187, datë 8.3.2017,të këshillit të ministrave, “për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, i ndryshuar. Në vendim është parashikuar niveli i pagave për në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, nëpunësit civilë në pozicionet “Titullar institucioni”, “Drejtor drejtorie”, “Përgjegjës sektori” dhe “Specialist”, në njësitë teknike të përmbajtjes, në masën 10 000 lekë.

Ndërkohë nivelet e pagave për funksionarët e kabinetit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Qeveria ka miratuar edhe nivelet e pagave për punonjësit kërkimorë e shkencorë në qendrën e studimeve dhe publikimeve për arbëreshët. Në vendim mësohet se Drejtor drejtorie në drejtoritë e përmbajtjes nga kategoria “Profesor/Profesor i asociuar” do të ketë një patë mujore prej 123.800 lekësh. Ndërsa personi që do të mbajë pozicionin drejtor drejtorie në drejtoritë e përmbajtjes nga kategoria “Docent/Doktor” 106.700 lekë në muaj. Për specialist në drejtoritë e përmbajtjes nga kategoria “Profesor” paga do të jetë 121.000 lekë në muaj. Ndërkohë për pozicionin specialist në drejtoritë e përmbajtjes nga kategoria “Profesor i asociuar” paga do të jetë 105.200 lekë në muaj. Specialisti në drejtoritë e përmbajtjes nga kategoria “Docent/Doktor” do të paguhet me 95.800 lekë në muaj. Qeveria përcakton se zbatimi i këtij vendimi dhe efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i tij, për vitin 2020, të përballohen nga fondet e miratuara përkatësisht për secilin institucion, dhe të fillojnë për administratën e Shkollës së Magjistraturës dhe Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, nga data 1 janar 2020 dhe për institucionet e tjera, nga momenti i emërimit apo transferimit të nëpunësve/punonjësve në strukturën dhe organikën e re të secilit institucion.