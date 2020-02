U shpall në kërkim për vrasjen e 49-vjeçarit Prenga, vetëdorzohet në pikën kufitare të Hanit të Hotit Ardian Doçaj

Një ndër personat e akuzuar për pengmarrjen e 49-vjeçarit Jan Prenga, është vetëdorzuar në pikën kufitare të Hanit të Hotit.

Doçaj paralajmëroj dje se do të vinte në Shqipëri, pasi OFL në një aksion në Shkodër i sekuestroi pasuritë tij, dhe tha se nuk kishte lidhje me pengmarrjen e Jan Prengës dhe as nuk e dinte ku binte Shijaku.

Kujtojmë se ditën e djeshme Operacioni Forca e Ligjit i sekuestroi pasurinë shtetasit në fjalë. Ardian Doçaj ishte një ndër tre shkodranët e shpallur në kërkim për vrasjen e Jan Prengës, bashkë me Aldo Majnishtën, 26 vjeç dhe Artan Doçajn, 36 vjeç.