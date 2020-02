U vra nga burri/ Reagon e motra: Do marrim hak deri në 7 persona, djali një vjeç u gjet tek trupi i nënës, donte të pinte

Rrëqethëse është ngjarja e ndodhur disa ditë më parë në Xhafzotaj të Durrësit, ku burri i kthyer nga emigrimi në Greqi, Lulëzim Cuku, rrëmbeu thikën dhe i mori jetën bashkëshortes në banesën e tyre ku ndodheshin edhe fëmijët. Pasojat më të rënda po i pësojnë vogëlushët e Manjolës dhe Lulzimit, të cilët kanë parë gjithçka me sytë e tyre.

E teksa mediat aluduan për lidhje jashtë martesore të të ndjerës me persona të tjerë, për JOQ.al ka reaguar ditën e sotme motra e viktimës. Ajo flet me tone të ashpra, teksa bën me dije se kjo është një plagë shumë e madhe për ta. E motra kërkon që të respektohet trauma që fëmijët dhe gjithë familjarët po kalojnë.

Gruaja shkruan:

”Une qe po ju shkruaj jam motra e se ndjeres: Manjola Cuku(Lika) e cila mbremjes e se dieles u vra nga bashkeshorti i saj. Duke qene se ne kemi 1 dhimbje, 1 plage e cila po na vret te gjitheve, duhet te lexojme portalet e degjojme emisionet qe flasin per tragjedine tone, ne vend qe te na lene te qajme motren edhe te mendojme per “TRAUMEN” qe kane pesuar femijet edhe si tu vijme ne ndihme atyre ta kalojn kete gjendje, degjojme derdellitje te pakuptimta edhe “balte” mbi motren tone te ndjere”.

Në vijim ajo jep detaje në lidhje me problemet familjare që Manjola ka pasur, në veçanti me dy vëllezërit e bashkëshortit, Dashamir e Fatos Cuku. Sipas motrës së Manjolës, ata i kanë mbushur mendjen burrit të të ndjerës se ajo ka një lidhje jashtë martesore, në mënyrë që “ta hinin qafe” dhe gruaja të shkonte bashkë me fëmijët në Greqi.

Gjithçka për shkak se Dashamiri, i cili jetonte në Peshkopi, donte të merrte shtëpinë e çiftit e të jetonte aty, pa paguar qiranë, gjë për të cilën Manjola nuk ka rënë dakord. Gjithë konfliktet nisën në fund të vitit që lamë pas, me kthimin e Lulzimit nga Greqia.

Ai, në janar të këtij viti, pas debateve të shumta, ka qëlluar të shoqen me thikë në dorën e djathtë dhe ka qenë vajza e tij e madhe që ka parandaluar një tragjedi të mundshme, e cila u finalizua vetëm disa ditë më parë. Pasi i shoqi e ka qëlluar me thikë, familjarët e Manjolës e kanë marrë atë dhe fëmijët nga shtëpia e tyre dhe kanë bërë edhe kallëzim në polici, në lidhje me ngjarjen. Madje, motra e Manjolës bën me dije se e ndjera ka marrë edhe urdhër-mbrojtjeje.

Ajo vijon të tregojë:

”Po ju shpjegoj vetem disa detaje te vogla( pjesa tjeter do shqyrtohet me prokurorine). Manjola ka pasur disa debate ne lidhje me shtepine me kuneterit e saj, 2 vellezerit e Lulzimit, Dashamir Cuku, Fatos Cuku. Dashamiri jetonte ne peshkopi edhe donte qe bashke me familjen te rrinte ne shtepine e Manjoles derisa te mbaronte shkollimin e femijeve qe mos paguante qera. Nderkohe Manjoles i thoshte “Ju shkoni ne Greqi”, por kjo s’ka pranuar.

Pas kesaj, Dashamiri me force i ka marre dokumentat e shtepise edhe i ka fikur internetin. Ne nentor te 2019 kthehet Lulzimi edhe nisen konfliktet, ku vellezerit i thonin qe ka dashnor ndaj nuk vjen. Po si mundet kunati te nderhyje ne ceshtje familjare edhe te marre shtepine e tyre, ku me mund e sakrifice donin te ndertonin nje familje te shendetshme? Pas kesaj, ne Janar 2020, ne sy te femijeve ne grindje e siper, Lulzimi qellon me thike ne doren e djathte Manjolen, ku vajza e madhe e ka ndaluar qe mos perfundonte ne tragjedi.

Menjehere pas kesaj ne familjaret shkojme te marrim Manjolen edhe femijet. Pas kesaj beme edhe denoncim ne polici edhe kerkuam URDHER MBROJTJE. Pas disa ditesh qendrimi tek prinderit e saj Manjolen e telefonte i shoqi duke i kerkuar te rikthehet. Manjola duke menduar per te ardhmen e femijeve dhe familjen e bashkuar rikthehet, sado qe ne kemi kundershtuar sepse mund ta perseriste serish ate veprim. Dua ti them asaj gazetares ” Me zemer te hapur” e cila foli ne Opinion: Zonje e nderuar Manjola kishte urdher mbrojtje edhe nuk bente pjese ne ate familje qe martohen me mbleseri qe 16 vjec ku me pas familja nuk e pranon per shkak te opinionit, por perkundrazi. Familja e mbeshteti ne cdo aspekt, pavarsisht se vendimi i saj ishte ndryshe, sepse smund ta mendonte askush te tille perfundim..”

Në vijim, e motra bën thirrje dhe apel për mediat e të gjithë shoqërinë, që të mendojë për fëmijët e ngelur jetimë, të cilët kanë kaluar traumë dhe janë tërësisht të shokuar. Të vegjlit janë zgjuar në mes të natës të tronditur, teksa kanë parë të ëmën të mbuluar në gjak. Rrëqethëse janë detajet që motra e të ndjerës jep, sa i takon fëmijëve të ngelur jetimë, ku më i vogli, i cli është vetëm 1 vjeç, është gjetur mbi trupin e të ëmës, duke kërkuar të pijë gjoks, ndërsa dy të tjerët janë tërësisht të traumatizuar.

Ajo shton:

”Ju lutem mos flisni per gjera ku nuk keni asnje informacion, por mendoni per femijet. Me.dt 04.02.2020 kemi levizur bashke me femijet ne Peshkopi per te gjetur psikolog, por duke qene se vendi ketu sna e ofron kete mundesi, askush s’na e merrte persiper sepse eshte ceshtje shume e rende. Edhe situata e tyre eshte teper e renduar. Mendoni pak te zgjoheni ne mesnate edhe te gjeni nenen tuaj te mbyllur me celes nga jasht ne banjo te mbuluar me gjak!!! Jane gjetur te 3 femijet siper trupit te nenes duke ju lutur te hapte syte.

Djali 1 vjecar donte te pinte qumesht, sepse akoma ushqehej me gji. Kemi plot 3 net qe femijet as nuk hane, flene por tremben edhe rrine te habitur. Si do jete jeta e tyre tani? Cila do jete e ardhmja e tyre? Kush do jete nena per ta? Kush do i shkolloje? Mes dhimbjes, e afërmja e të ndjerës mallkon rëndë autorin e kësaj ngjarjeje, ndërsa shton se gisht në këtë “punë” të ndyrë ka edhe Dashamir Cuku, vëllai i Lulzimit, pasi gjurmët e këmbëve të tij plotë gjak janë gjetur në vendngjarje. Ajo shton se nëse drejtësia nuk do të vëjë dorën e saj në këtë rast, do të jenë familjarët që do të bëjnë vetëgjyqësi dhe do të lajnë gjakun e motrës së tyre, deri në 7 persona”

Gruaja përfundon kështu rrëfimin e saj për këtë ngjarje tepër të rëndë:

“Dora e atij “Mostre” u thafte deri ne rreze. Ai fyt ju prefte, sic ja preu motres time, sepse kishte frike se do ngelte pa shtepi pas urdherit qe mori. Vellai i tij, Dashamir Cuku, eshte bashkepunetor ne vrasje sepse jane gjetur gjurmet e kembeve plot gjak te te dyve. Ai pasi policia u largua per ne morg, pse duhet ta lante shtepine nga gjaku bashke me nusen e tij Roneten????? Ne do i shkojme deri ne fund kesaj tragjedie.

Nese shteti, drejtesia nuk vendos gje, gjaku i motres time do lahet deri ne 7 persona. Dua ti them Familjes Cuku: Ajo shtepi ku Manjola ime ka punuar ne parukeri edhe Lulzimi ne kurbet, te cilet as femijet e tyre nuk i kenaqen duke shkuar me pushime diku, ku ajo ka qendruar si roje ne ate shtepi plot nder duke i rritur ata femije bashke me ndihmen e prinderve te saj me ushqime edhe veshmbathje. Ata KURRE nuk do mund ta marrin ate shtepi. Ajo eshte e femijeve edhe e asaj qe la shpirtin aty. Nese burgu nuk do e kalbe Lulzimin bashke me Dashamirin , do ju kalbe toka sepse ne nuk do rrime duar kryq. Mos e paci piken e hajrin o felliqesira te ndryre….”