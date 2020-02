Video/ Avioni del nga pista në Stamboll dhe ndahet në tre pjesë, 21 të plagosur

Një avion ka dalë nga pista në fazën e uljes në tokë në aeroportin “Sabiha Gokcen” të Stambollit. Në momentin e aksidentit aeroplani ka shpërthyer duke u ndarë në tre pjesë.

Mes 171 personave në bord dhe 6 anëtarëve të ekuipazhit nuk ka patur viktima, por janë plagosur 21 udhëtarë, raportojnë mediat turke. Pasagjerët kanë arritur të zbresin nëpërmjet çarjeve të avionit, i cili i përkiste një kompanie turke që kishte ardhur nga Izmiri.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7

— BNO News (@BNONews) February 5, 2020