Video & Foto/ Plumba ndaj makinës luksoze parkuar në pedonalen e Shkodrës, plagoset aksidentalisht kalimtarja

Një atentat me armë zjarri ka ndodhur këtë mbrëmje në zonën më të populluar në qytetin e Shkodrës, në zonën e pedonales, ku e plagosur në këmbë mbeti një vajzë e identifikuar si Liljana Jeremia, 30 vjeçe. Në fakt sikundër mësohet vajza ka qenë një kalimtare e rastit që është goditur nga plumbat. Pasi në shenjestër të sulmit me armë ka qenë një tjetër person i paidentifikuar nga policia. Në vendngjarje ndodhet edhe një makinë me xhama të thyer, por që nuk dihet ende nëse ka lidhje me ngjarjen. Kjo është ngjarja e disatë kriminale që godet Shkodrën.