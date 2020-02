10 mitet e rreme të propagandës ndaj paketës “anti-KÇK”

Duke dashur që të prodhojnë politikë edhe me luftën kundër krimit të organizuar dhe aseteve të ekonomisë së tyre të zezë, në kuadër të asaj që mazhoranca e ka quajtur paketa “anti-KÇK”, opozita dhe opozitarët e rreshtuar kundër qeverisë po e bazojnë këtë fushatë, si në rastet e ngjashme, mbi mitet e rreme.

Kjo qasje duket se është shndërruar tashmë në një kulturë që tenton të përhapet gjerësisht. Duke u bërë një mënyrë të menduari e të shprehuri. Duke e shndërruar në zgjatim të luftës së tyre politike, me mjete të tjera kundër Kryeministrit Rama. Pjesë e kësaj kulture të komunikimit publik, ishte edhe propaganda opozitare e një viti më parë, që ngjizi, ushqeu duke mbajtur gjatë në këmbë përmes miteve të rreme, “revolucionin popullor” të zgjedhjeve të 30 Qershorit 2019.

Dihet që “miti është bindje apo besim kolektiv, që nuk bazohet në fakte. Përdorimi i termit zakonisht shoqërohet me fantazinë, folklorin, të dhënat konfuze, dëshirat personale dhe legjendat urbane”. Disa prej miteve kanë nisur që tani ta shoqërojnë operacionin e ri të qeverisë kundër krimit të organizuar, janë:

1.- Miti: “Anti-KÇK” zëvendëson SPAK-un. Realiteti: Nuk është e vërtetë. Kushdo që ka pak durim t’i hedhë një sy draftit, do të kuptojë se procedura deri në bllokimin e aseteve kriminale, kalon fillimisht nga vetë të dyshuarit, të cilët kanë 48 orë kohë që të plotësojnë formularët e deklarimit të pasurisë. Së bashku me dosjen e tyre, ato i dërgohen më pas SPAK për hetime. Nga aty është gjykata e posaçme ajo që do të shqyrtojë provat e të gjitha palëve dhe do të marrë vendimin final brenda 6 muajve.

2.- Miti: “Anti-KÇK” dublon sistemin e ri të drejtësisë. Realiteti: Nuk është e vërtetë. Institucionet e drejtësisë së re janë të përjetshme, ndërsa Operacioni Forca e Ligjit (OFL) është i përkohshëm. Efektet e tij shtrihen vetëm brenda vitit 2020. Kjo është koha kur besohet se pas çmontimit të plotë të sistemit të vjetër, do të jenë ngritur, kanë nisur qe të funksionojnë dhe do të jenë 100% në efiçencë të plotë, të gjitha institucionet e sistemit të ri të drejtësisë.

3.- Miti: “Anti-KÇK” bëhet për të mbrojtur përfaqësuesit e mazhorancës. Realiteti: Nuk është e vërtetë. Të gjithë politikanët e mazhorancës e të opozitës, në qeverisjen qendrore, administrative a institucionet kushtetuese e shtetërore qofshin, janë subjekte të ligjit të dekriminalizimit dhe Inspektoratit të Lartë të Deklarimit e Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit. Çdo i zgjedhur, i emëruar apo i votuar për të mbajtur funksione të larta publike, është i kontrolluar dhe i kontrollueshëm në çdo kohë.

4.- Miti: “Anti-KÇK” bëhet nga qeveria për zgjedhjet e reja. Realiteti: Nuk është e vërtetë. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të radhës janë në qershorin e vitit 2021. Qëndrimi i mazhorancës është i qartë: Nuk ka zgjedhje të parakohshme. Kjo do të thotë se operacioni “anti-KÇK” do të përfundojë të paktën 6 muaj përpara zgjedhjeve të ardhshme. Asnjë forcë politike nuk ka fituar ndonjëherë zgjedhjet parlamentare, apo lokale, përmes aksioneve të tilla. Krejt e kundërta në fakt, është e vërtetë.

5.- Miti: “Anti-KÇK” shkel të drejtat e njeriut. Realiteti: Nuk është e vërtetë. Në asnjë rast dhe për asnjë arsye, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nuk lejon shkeljen e të drejtave të asnjë qytetari, të cilat janë të parashikuara në Konventat Europiane të të Drejtave të Njeriut. Në nenin 15 pika 1 të dokumentit themeltar të shtetit thuhet shprehimisht: “Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik”.

6.- Miti: “Anti-KÇK” do te jetë selektiv. Realiteti: Nuk është e vërtetë. E para, ky është thjeshtë një spekulim i ngritur mbi paragjykime. E dyta, kushdo ka të drejtë që të jetë skeptik, për aq kohë sa nuk i ka parë me sytë e tij rezultatet konkrete të operacionit. E treta, aksesi i gjithë qytetarëve shqiptarë në internet dhe në rrjetet sociale, ia ka pamundësuar jo vetëm qeverisë Rama, por çdo qeverie tjetër që do të shkojë e do të vijë në Shqipëri sot e tuje, mundësinë e të qenit i njëanshëm në një realitet si ky.

7.- Miti: “Anti-KÇK” është një shpikje shqiptare. Realiteti: Nuk është e vërtetë. Operacionet e bujshme kundër aseteve të mafies italiane, të inicuara fillimisht nga të famshmit Falkone e Borsellino, vazhdojnë ende sot e kësaj dite prej afro tri dekadash. Në SHBA avokati i sotëm i Presidentit Trump, Rudi Xhuliani në vitet ’80 me Prokurorinë e New York-ut goditën asetet kriminale të 5 familjeve mafioze të qytetit. Ndërsa Britania e Madhe e ka aplikuar atë për asetet të grupeve terroriste dhe financuesve të tyre.

8.- Miti: “Anti-KÇK” bëhet për propagandë. Realiteti: Nuk është e vërtetë. Mjafton të shohësh rezultatet e dy ditëve të para të operacionit kundër organizatës kriminale të “kap çfarë të kapësh” për të kuptuar se kemi të bëjmë me një nga ndërmarrjet me mundësinë për të qenë më efikasja në luftën kundër grupeve të strukturuara kriminale, rrjeteve dhe familjeve mafioze. Në të kundërtën, kjo nuk do të ishte thjeshtë humbja e një beteje të PS, por e luftës për një kohë të gjatë ndaj kriminalitetit në Shqipëri.

9.- Miti: “Anti-KÇK” nuk është punë policesh me syze dielli. Realiteti: Nuk është e vërtetë. Zëdhënësja bionde e Operacioneve Forca e Ligjit ka shërbyer deri tani thjeshtë si një “hurdhë” për trupat në terren dhe si një gozhdë ku të gjithë kritizerët, kritikët dhe paragjykuesit e gjithçkaje në këtë vend, mund të varin xhaketat. Trinitria e suksesit të “anti-KÇK” ngrihet mbi: a.- Databazën e të dhënave të atyre që do goditen; b.- Paketa ligjore. c.- Trupat elitë të OFL që janë zgjedhur, trajnuar e pajisur si kurrë më parë.

10.-Miti: “Anti-KÇK” është artificë për të trembur kundërshtarët. Realiteti: Nuk është e vërtetë. Rrëzimi i sistemit të vjetër të drejtësisë deri në funksionimin efiçent të të gjitha institucioneve të sistemit të ri, ka krijuar një boshllëk real që duket tek lirimi i të dënuarve me burgim të përjetshëm dhe krimet e rënda që ndodhin me bekimin e prokurorëve e gjyqtarëve të “KÇK”. Nëse këtë boshllëk të jashtëzakonshëm nuk e zë shteti, përmes masash të jashtëzakonshme provizore si këto, vendin e tij do ta zërë antishteti.

Kjo është çështja!