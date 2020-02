“Besoja që do të më sillte fat”, Alketa Vejsiu nënshkruan kontratë me televizionin italian

Moderatorja e njohur, Alketa Vejsiu do të prezantojë mbrëmjen e sotme festivalin prestigjoz të Sanremos, krah Amadeusit dhe Georgina Rodriguezit.

Përmes një postimi në “Instastory”, moderatorja tregon se ka nënshkruar kontratë me televizionin shtetërorë të Italisë, Rai Uno. Ajo shkruan se stilolapsin me të cilin ka firmosur, e ka ruajtur për tre vite, pasi është fatsjellës për të.

“Kontrata e pare e jetes time me RAi Uno sapo u nenshkrua! Me nje stilolaps qe kam 3 vite qe e ruaj sepse besoja qe do te me sillte fat”, shkruan Alketa