Incidenti në `QS´/ “ E bëri me urdhër nga lart, zonja ishte e terrorizuar”, Basha: T´i vënë gishtin kokës, kërcënimet, arma e fundit e këtij regjimi

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka komentuar sërish në lidhje me incidentin që ndodhi në ambjentet e një prej konvikteve të djemëve në “Qytet Studenti”, ku kreut të PD-së iu kërkua nga sportelistja e godinës që të largohej nga ato ambiente.

Përmes një bashkëbisedimi me qytetarët në “Facebook” , Basha u shpreh se frika dhe kërcënimi janë arma e fundit e kësaj qeverie. Mes të tjerash ai tha se nuk ishte faji i punonjëses së konviktit, pasi sipas tij ajo kishte marrë urdhër nga lart dhe se ishte e terrorizuar.

“Unë do e vazhdoj turin tim. Nuk ka askush dhe asgjë që të më bëjë mua të ndryshoj këtë që kam zgjedhur, që t’ju takojë juve. Më vjen keq për atë zonjën, se e bëri me urdhër nga lart. Ishte e terrorizuar. Në atë vend ku ra komunizmi, pamë një shfaqje të paimagjinueshme. Kryetari i PD pa gjendjen studentëve. Është një sjellje e turpshme, jo për zonjën, por për ata lart. Ti vënë gishtin kokës, se mua s’më ndalin dot. As bashkëpunëtorët e mi. Frika dhe kërcënimi janë armët e fundit të këtij regjimi. Janë shenja e qartë se po ju vjen fundi. Ndaj unë do e vazhdoj turin në universitet. Sa i takon mësimdhënies, uroj që të kem mundësi, por si fillim të bëjë diçka që të ndryshojë fatin tuaj në të mirë të këtij vendi.”, tha Basha.