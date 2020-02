Ja cilat janë perimet që duhet të konsumoni për pastrimin e enëve të gjakut

Konsumi i rregullt i perimeve njihet si gurëthemeli i një regjimi të shëndetshëm ushqimor.

Perimet janë të pasura me vitamina dhe minerale të cilat janë thelbësore për shëndetin.

Ato përmbajnë gjithashtu shumë antioksidantë, të cilët mbrojnë qelizat nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira.

Një studim, të cilit i referohet AgroWeb.org konfirmon se konsumi i perimeve ka lidhje të fortë me shëndetin e enëve të gjakut në zonën e qafës.

Këto enë gjaku luajnë një rol thelbësor në furnizimin e trurit me gjak.

Nëse këto enë ngushtohen dhe bllokohen, atëherë truri bëhet shënjestër më e lehtë e ishemisë.

Cilat Janë Perimet Më Të Mira Për Enët E Gjakut

Panxhari

Panxhari i kuq ka shumë vlera shëndetësore, duke qenë se është i pasur me vitamina, minerale dhe përbërës organikë si karotenoidi, vitamina C, magnezi, hekuri, bakri dhe fosfori, duke qenë në të njëtën kohë dhe një burim i shkëlqyer me antioksidues. Ata kanë shumë pak kalori, nuk përmbajnë kolesterol.

Lakra

Lakra është një perime e shëndetshme për zemrën. Ajo është shumë e pasur me ushqyes të dobishëm për shëndetin e enëve të gjakut. Lakra përmban shumë vitaminë C që lufton inflamacionin dhe përmirëson tretjen.

Përveç shëndetit të zemrës, sipas të dhënave të AgroWeb.org, lakra ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit, dy faktorë kyç në shfaqjen e sëmundjeve të zemrës dhe ishemisë.

Lulelakra

Një racion me lulelakër ofron 12 përqind të dozës ditore të fibrës. Lulelakra është një burim i mirë i vitaminës C dhe K. Vitamina K është e domosdoshme për një zemër të shëndetshme dhe kocka të forta. Folati dhe vitamina B6 që gjenden tek lulelakra janë gjithashtu të rëndësishme për një metabolizëm dhe gjak të shëndetshëm.

Brokoli

Një racion me brokoli ofron 20% e dozës së rekomanduar të fibrës dhe plotëson nevojat ditore për vitaminë C, K, A dhe folat.

Brokoli është i pasur me vitaminë B6, kalcium, hekur dhe vitaminë E.

Sipas të dhënave të AgroWeb.org, hekuri është i domosdoshëm për një gjak të shëndetshëm, ndërkohë që kalciumi forcon kockat dhe hormone.Vitamina E luan një rol thelbësor për një lëkurë të shëndetshme, por ajo mbështet mbi të gjitha zemrën, shikimin dhe trurin.