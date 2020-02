Këngëtarja shqiptare nxjerr zbuluar reperin : Majk më ka ngacmuar

Këngëtarja Ana Kabashi, e ftuar në emisionin “Glamour Zone”, ndër të tjera, ka folur dhe për ngacmimet që ka marrë nga të famshmit shqiptarë.

E pyetur nga moderatorja nëse i ka ndodhur të ketë ngacmime nga kolegët , dhë për më tepër të përmend dhe emrat e tyre, Ana zgjodhi reperin Majk. Këngëtarja shtoi se mes tyre nuk kishte ndodhur asgjë dhe për më tepër u shpreh se ata tashmë janë miq të mirë.

“Kam shumë raporte të mira tashmë me të, nuk i kam thënë ‘Pse më ke ngacmuar ti mua’. Është Majk, janë ndoshta shumë të tjerë të estradës. Me Majk nuk kemi asgjë, as rivalitet. Por të ngacmojnë njerëzit. Mu kujtua Majk tani, por ka plot njerëz që të ngacmojnë, normale siç ngacmojnë çdo femër.”- rrëfeu Ana.