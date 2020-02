Nis seanca e Vetingut për Ardi Veliun/ Aktualisht me qera, kredi për shtëpinë dhe lekë të dhuruara nga prindërit

Ka nisur seanca dëgjimore për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, Ardi Veliut. Në seancë është prezantuar edhe pasuria e tij.

Pasuria e Ardi Veliut

Ka porositur një apartament në Tiranë në vitin 2017 me vlerën 79 mije euro. Apartamenti është nën ndërtim. Për blerjen e këtij apartamenti ka marrë 5 milion lek kredi, të cilën po e shlyen. Aktualisht jeton me qera. Nuk ka pasuri të tjera të paluajtshme. Ka llogari bankare me 750 mijë lekë nga të ardhurat, 5 mijë euro nga shitja e një makine, nuk ka automjet në pronësi të tij.. Ka llogari page 190 mijë lek. Bashkëshortja 800 mijë lek nga paga. Depozitë 2 milion e 400 mijë lekë të dhuruara nga prindërit pas shitjes së një apartamenti në Vlorë.