“S’na japin shpjegime, më shkatërruan ditën më të bukur”/ Flet vajza që kishte pronotuar dasmën tek kompleksi i Hajrave

Një mesazh i pazakontë është publikuar në media, ku një e re, e cila kishte prenotuar dasmën e saj tek resorti “Golden” në Shijak, i cili u sekuestrua disa ditë më parë nga policia, deklaron se ka harxhuar shumë para. Ajo thotë se e kishte prenotuar dasmën e saj në muajin gusht dhe për këtë gjë kishte paguar një shumë të konsiderueshme parash si parapagesë.

Vajza shprehet se i është prishur dita më e bukur e jetës, ndërsa kërkon që t’i kthehen mbrapsht paratë e parapaguara, të cilat i ka siguruar duke punuar.Sipas saj, ka edhe shumë persona të tjerë që po përballen me situatën e saj, pasi siç u bë publike në media, në këtë kompleks luksoz 10 milionë eurosh, organizoheshin dhjetëra dasma çdo sezon vere.

E reja tregon se nuk janë telefonuar nga askush për t’ju dhënë shpjegime, se si do procedohet më tej, pas sekuestrimit të resortit, në pronësi të Altin Hajrit, i cili është shpallur në kërkim nga policia, pasi akuzohet për rrëmbimin dhe vrasjen e 49-vjeçarit, Jan Prenga.

Mesazhi i plotë:

Pershendetje JOQ kam nje problem shume te madh , un ne gusht te ketij viti dmth 2020 kisha dasmen e prenotuar tek resorti Golden! Problemi eshte ketu, e morem vesh qe eshte sekuestru etj etj se nuk kemi faj ne te shkretit se dasmen me leket tona do e benim, po kush na pergjigjet per kaparin e lokalit e jo vetem.

Pse nuk del njeri te na kthej ato dy lek se i kemi me djers , si puna ime ka edhe shume te njerz te tjere qe na ka ren qielli mbi koke! Na kan prish diten me te bukur! S’na kane thene asgje fare, asnje nuk na ka telefonuar per te na dhen shpjegime! Ato mund te ken hallet e veta po nuk na intereson se kemi dhen gjith ato lek kapare Ju lutem publikojeni Anonim( se na vje naj selam aman se nuk kemi takserat)