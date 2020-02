Soreca lavdëron operacionin OFL të qeverisë: Efikasitet në luftën ndaj krimit

Ambasadori i BE në Shqipëri Luigi Soreca ditën e sotme ka zhvilluar një takim me të rinjtë ku ka folur për sfidat me të cilat përballet rinia në Shqipëri dhe se si BE do ti ndihmojë ata.

Gjatë takimit Soreca ka folur dhe për operacionin forca e ligjit që ka vijuar aksionin për të verifikuar pasurinë e disa subjekteve që dyshohet se e kanë bënë nga krimi i organizuar.

“OFL efikase për të luftuar krimin. Mënyra si do të zbatohet ky ligj është shumë e rëndësishme. Ne po ndjekim me vëmendje implementimin e saj. Shqipëra do të ketë mundësi të prezantojë veten si duhet”, ka thënë Soreca me të tjerash.

Bashkë me ambasadorin ka qenë edhe kryetari i Vlorës Dritan Leli. “Së bashku me kryetarin e Vlorës Dritan Leli duke shpërndarë me të rinjtë sfidat me të cilat përballet rinia në Shqipëri – dhe se si BE-ja mund t’i mbështesë ata”, shkruhet në një postim të Sorecës.