Shtetasi me iniciale D.E, 25 vjeç është dëbuar nga autoritetet italiane për në Shqipëri, pasi u kap me 117 kilogramë kanabis në muajin gusht, kur dhe u arrestua.

26-vjeçari u dëbua fillimisht me 3 vite e 4 muaj burg, ndërsa një pjesë të dënimit e vuajti në burgun e Rovigos. Ndërkohë me një propozim të zyrës së Emigracionit dhe zyrës së Mbikëqyrjes dënimi i mbetur për shqiptarin u zëvendësua me urdhër dëbimi për 10 vite.