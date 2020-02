U padit për shpërndarje të lëndëve narkotike, 26-vjeçari gëlltit qeset me heroinë për t´i shpëtuar policisë

I riu me inicialet O.K ka gëlltitur disa qese me heroinë me synimin për të fshehur provat, pasi policia e Tiranës kishte marrë informacion për aktivitetin kriminal të shpërndarjes së lëndëve narkotike nga një i ri në zonën e Yzberishtit.

Uniformat blu menjëherë pas informacionit, organizuan punën dhe u nisën drejt vendngjajes për të kapur në flagrancë të dyshuarin që shpërndante kokainë.

Por 26-vjeçari , pasi vuri re efektivët e policisë veproi menjëherë duke gëlltitur kokainën. Pasi policia kontrolloi banesën e të riut, gjetën 12 tableta të dyshuara metadon dhe një dorezë metalike grushti.