“Vullneti politik, kyç për paqen”, Rama në Këshillin e Sigurimit: Do organizojmë tryezë kundër korrupsionit në Tiranë

Kryeministri Edi Rama, gjatë fjalët së tij në Seancën e Këshillit të Sigurimit u shpreh se vullneti politik është kyç pë paqen, ndërsa shtoi se një nga përparësitë e Shqipërisë është zbatimi i angazhimeve.

Ndër të tjera, Rama u shpreh se korrupsioni është kërcënim madhor, teksa shton se në Tiranë do të ndërtohet një tryezë kundër këtij fenomeni.

“Jam shumë i nderuar që i drejtohem këtij këshilli të shquar, si kryetar i radhës i organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë. Kjo mundësi lidhur me shkëmbimin e opinioneve, është shprehje e organizimit midis vendeve tona. OSBE është organizata më e madhe rajonale, një shtyllë e rëndësishme e rendit ndërkombëtar që mbështet zbatimin e mandatit global. Që prej ‘93 një kuadër i strukturuar e ka udhëhequr vendin tonë. Jam i vendosur si kryetar i OSBE që të maskimizuar bashkëpunimin. Mund të përballemi me sfida kyçe. Për Shqipërinë kjo është një ngjarje madhore. Në krye të OSBE, objektivi strategjik i Shqipërisë do të jetë mbrojtja. Ne do të bëjmë dallimin në teren. Përpjekjet për zgjidhen e konflikti qëndrojnë në krye të axhendës tonë. Dy javë më parë bëra vizitën time në Ukrainë, në cilësinë e kësaj detyre dhe i sigurova homologët e mi për të çuar përpara përpjekjet për paqen në rajon. Fillimi i dialogut në këtë format, janë në drejtimin e duhur. Por ende vijon të ketë viktima në civile. Duhet të sigurojmë një armëpushim të mundshëm në Ukrainë. Ne do të mbështesim këtë mision në Ukrainën lindore. Duhet natyrisht vullnet politik nga të gjitha anët. Vullneti politik është kyç për këtë gjë. Ne mbështesim dhe përpjekjet e bashkëkryetarëve të OSBE-së. Duke parë Gjeorgjinë, OSBE, e mban dialogun për shkallëzimin dhe zhvillimin e tij në agjendë. Në një kohë kur kanë kaluar 12 vite, njerëzit janë të prekur nga sfidat humanitare. Çuarja para e qeverisë, është një sfidë tjetër e shoqërisë tonë, dhe lufta kundër korrupsionit. Do organizojmë tryezë kundër korrupsionit në Tiranë”, tha Rama.