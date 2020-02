Duke qeshur kap gjoksin, Tayna ndan me fansat videon e nxehtë

Rep artistja Tayna për një kohë të shkurtër e zhvendosi vëmendjen e të gjithëve. Ajo furishëm hyri në tregun muzikor duke shpërthyer me projekte të njëpasnjëshme. Një sërë bashkëpunimesh që kanë një numër mjaft të lart klikimesh, stili i veçantë si dhe imazhet provokuese e bën Taynën një nga vajzat më të komentuara të show bizzit. Së fundmi, ajo ka provokuar fansat me një video në Instagram. Tayna bën lëvizje provokuese, teksa shfaqet duke kapur gjoksin me duar dhe duke qeshur. Kujtojmë se projekti i fundit muzikor nga Tayna është “Edhe ti”, në bashkëpunim me reperin Mozzik.