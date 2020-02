Kristina Marku: Ja pse shqiptarët e SHBA-ve më presin me padurim

Egla Xhemali – E sapo kthyer nga SHBA-të me gjithë impresionet për pritjen, shqiptarët që jetojnë atje, si dhe dëshirën për të përçuar muzikën e mirë, Kristina Marku rrëfen gjithë magjinë e netëve festive dhe hapat që ka ndjekur për të arritur këtu ku është sot. Asaj nuk i ka pëlqyer kurrë që ekrani ta konsumojë. Në këtë mënyrë Marku, ka zgjedhur të vendosë një balancë mes daljes dhe periudhës së ikjes, për një grimë, nga dëgjuesit. Ndjesia e mallit i bën këta të fundit ta kërkojnë vazhdimisht. E kështu Kristina kthehet me më shumë energji për të shpalosur atë që di të bëj më mirë, muzikën.

Kristina, ke ardhur herë pas herë me “Potpuri” pse kjo zgjedhje?

Potpuritë, sidomos ato dasme, janë të pëlqyeshme edhe për publikun, sepse brenda një materiali gjen 2-3 këngë që shkojnë me njëra- tjetrën dhe japin një panoramë më të plotë dhe për artistin.

Ndërkohë që dukesh dhe “zhdukesh” kur duhet dhe ky është tregues i një menaxhimi të saktë. Mund të thuhet se është kjo një ndër pikat kryesore për të mos thënë kyçe, në mbarëvajtjen e këtij profesioni?

S’diskutohet që menaxhimi është kyç në çdo profesion. Mua nuk më pëlqen të jem imponuese deri në bezdi. Nuk më pëlqen që çdo 5 minuta të jem në ekran. Kjo është zgjedhja e secilit këngëtar/eje.

Ndryshe nga shumë këngëtarë që në tregun e muzikës përfundojnë në rutinë apo duke përsëritur vetveten, ti gjithnjë vjen ndryshe. Ku qëndron çelësi i suksesit të Kristinës, i faktit që ajo pëlqehet gjithnjë e gjithnjë e më shumë?

Ndoshta për këtë pyetje duhet marr mendimi i publikut. Nuk them se ja kam arritur plotësisht por, mundohem, mos bie në rutinë duke qenë sa më afër shijeve të publikut (atyre që pëlqejnë muzikën popullore shqiptare).

Së bashku me kënaqësinë që sjell, suksesi është edhe një burim zilie e pengesash për t’u kapërcyer. Është ky çmimi që të është dashur të paguash apo gjërat kanë ecur mbarë për ty?

Më ke bërë një pyetje që nuk dua të flas. Jo se kam frikë të përballem, por armiqtë e mi ata që përpiqen të gjuajnë me gurë mbas shpine, ata që mundohen të të dalin para duke të sabotuar ty, i shumëzoj me zero, domethënë nuk ja vlen të harxhosh asnjë sekondë jete për ta.

Si kanë qenë këto ditë në Shqipëri duke qenë se sapo je kthyer nga jashtë apo jo?

Kam pak ditë që jam kthyer nga Amerika, ku isha e ftuar për festat e fundvitit, akoma nuk kam pushuar nga udhëtimi i largët dhe po merrem me veten dhe me familjen, me problemet jetësore të ditës. Kthehem me një përshtypje fantastike për shqiptarët në USA, mikpritjen dhe respektin ndaj meje. I falënderoj pamasë dhe iu jam mirënjohëse, ndaj respektit e bujarisë së tyre. Nuk mund të mos përmend një nder artistët që jetojnë në New York, me të cilin kam kaq kohë që bashkëpunoj. Është artisti Argjend Lloga, një instrumentit dhe këngëtar i shkëlqyer por, sidomos një mik i mirë i këngëtarëve atje.

Kam parë dhe jo vetëm unë po gjithë publiku që të ndjek, që nëpër evente, koncerte paraqitesh në mënyrë mjaft dinjitoze. Ti, personalisht, sa e kënaqur je me veten? Asnjëherë nuk jam e kënaqur me veten, ndoshta kjo është edhe arsyeja që unë nuk ndaloj asnjëherë për të ngjitur një shkallë më shumë.

Cila është kënga që të kërkojnë më shumë të këndosh e rikëndosh në eventet ku je ftuar?

Nga këngët e mia kërkohet pafund” 7 bajrake ” dhe nga këngët e tjera është ” Qun Mula” që mban rekord, meqenëse më SHBA ka shumë malësor, sigurisht repertore nga çdo krahinë e zhanri muzikor.

Midis përkujdesjes për lukun dhe për shpirtin, cilit i kushton më shumë rëndësi?

E rëndësishme është të jesh mirë shpirtërisht, pasi kjo transmetohet padyshim edhe në pamjen e jashtme, por nuk e neglizhoj as lukun.

E konsideron veten spontane dhe impulsive apo planifikuese dhe programuese deri në detaj?

Përpiqem të jem planifikuese, por spontaniteti të jep sadisfaksion.

Të pëlqen t’i bësh të tjerët pjesë të emocioneve tuaja?

Po, patjetër. Nëse nuk i përfshin dhe të tjerët në emocionin tënd, nuk mund të jesh një artist i suksesshëm. Përpiqem ta bëj dhe në shumicën e rasteve ja arrij, më fal për mungesën e modestisë. (qesh)

Si është për ty një femër moderne?

Një femër që ia del vetë, një femër që ka respekt dhe kujdes për veten. Një femër që përballet me dinjitet me jetën. Ky është koncepti im.

Nëse shumë ëndrra i ke realizuar, çfarë ka mbetur pa u bërë realitet?

Të gjej një burrë se ju ngela kalamajve në derë. (qesh) Njeriu deri në momentet e fundit të jetës ëndërron, kështu që, me ndihmën e Zotit me shumë punë e mund por, edhe me pak fat do të përpiqem t’i realizoj një nga një.

Për t’ia dalë mbanë, beson më shumë në Zot apo në forcën tënde të brendshme?

Ua thashë më sipër përgjigjen e kësaj pyetje. Të tria janë: puna, Zoti dhe fati.

Çfarë projektesh vlojnë në mendjen tënde pore dhe në studio që presin të marrin jetë së shpejti?

Po punoj. Le të ngelet surprizë.