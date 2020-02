Merakliu i fjalorëve/ Akademia feston ditëlindjen e Jani Thomait

Fatmira Nikolli – Ne ndoshta jemi vend i rrallë në Evropë e në rajon që nuk ka një fjalor të madh që duhet të ketë më shumë se 100 mijë fjalë. Ajo që është detyrë numër një në leksikologji është hartimi i tij. Është në planet e Akademisë dhe duhet bërë”. Në 85-vjetorin e tij, Profesor Jani Thomai merakliu dhe hartuesi i 9 fjalorëve foli për detyrat e ngutshme.

Akademiku Jani Thomai është një prej anëtarëve, që ka kontribuar në shkencë për më se 60-vjet, qysh prej mesit të shekullit të kaluar. Ka shkruar shumë libra monografikë, në fushë të leksikologjisë (mbi njëzet), ka hartuar shumë tekste universitarë, me të cilët janë edukuar brezat e në Shqipëri që nga vitet 1970 sikundër, ka udhëhequr punën shkencore që nga niveli i departamentit deri tek seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike të Akademisë, por mbi të gjitha roli i tij ka spikatur në drejtimin e hartimit dhe përgatitjes së fjalorëve normativë të shqipes.

“Në jetëshkrimin e tij gjenden jo pak, por nëntë fjalorë, dhe puna e tij në këtë fushë nuk ka të ndalur, pasi kemi edhe një fjalor tjetër në duar të përgatitur nën drejtimin e tij. Akademia jonë do ta mirëpriste botimin e tij këtë vit, duke iu përmbajtur kështu politikës së saj botuese: Dhënies përparësi veprave me vlerë të veçantë, të autorëve me vlera të veçanta, në fushën e dijes e të shkencës, siç meriton të renditet akademik Jani Thomai”,- tha kreu i Akademisë, Skënder Gjinushi.

Ai tha se personaliteti dhe veprimtaria e Thomait është dëshmia e njeriut të suksesshëm në çdo moshë e në çdo kohë.

“Sot është vështirë të gjenden modele studiuesish si Jani Thomai, që kanë bashkuar kërkimin e pasurisë së shqipes në terren, në gjithë hapësirën historike shqiptare, me ekselencën shkencore të mjediseve universitare dhe akademike brenda dhe jashtë vendit. Jemi të privilegjuar që kemi në mesin tonë të tillë dijetarë, që i kanë përshkuar të gjitha shkallët e kërkimit: prej regjistruesit të të dhënave deri tek sintetizuesi i dijeve”, theksoi Gjinushi.

Ai foli për një brez që zor se do t’i kthehet sërish shkencës shqiptare dhe shtoi se ajo dije që lartësoi cilësisht e në shtrirje problemore akademik Jani Thomai me brezin e tij, leksikologjia e leksikografia shqiptare, sot nuk janë me aq fat sa i përket vëmendjes së shoqërisë dhe respektit zyrtar.

“Këto kohët e fundit kemi diskutuar shumë për fjalorët e përditësuar që i duhen shqipes. Kemi biseduar edhe me akademikët e Kosovës, me institucionet që kujdesen për shqipen në Maqedoninë e Veriut. Si dihet, fjalorët janë konfirmimi më bindës për shqipen tonë letrare të njësuar si një gjuhë funksionale dhe me fuqi shprehëse të jashtëzakonshme, të barabartë me çdo gjuhë tjetër, cilësi të cilat ua ka përforcuar me mjeshtëri hartuesi i tyre Jani Thomai. Prandaj, kur vlerësojmë personalitetin dhe veprimtarinë e Jani Thomait, në 85-vjetorin e ditëlindjes së tij, nuk vlerësojmë vetëm figurën e kërkuesit, profesorit, studiuesit, akademikut, por edhe rolin historik të hartuesit të fjalorëve normativë të shqipes gjatë afro pesë dekadave të fundme”,-tha Gjinushi.