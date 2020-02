OFL kërkon pasurinë e Arben Isufajt/ Kush është “Ben Qimja” historia e trafikut të kokainës nga Holanda në Itali

OLF ditën e sotme ka cuar formularin e deklarimit të pasurisë dy personazheve të njohur të botës së krimit në Fier. Bëhet fjalë për Arben Isufajn dhe Saimir Taullau. Por kush është Arben Isufaj i njohur me nofkën “Ben Qimja”. I akuzuar për vrasje është përballur edhe më herët me një hetim pasurie. Në gjyqet ndaj tij ai dyshohej se është marrë me aktivitet kriminale në Hollandë dhe Itali, duke shitur dhe trafikuar sasi të konsiderueshme kokaine dhe heroinë.

Arben Isufaj, dyshohet se ka trafikuar nga Hollanda në drejtim të Italisë, një sasi prej 23 kilogramë kokainë. Në grupin kriminal ku bën pjesë Isufaj i përbërë me 11 persona, janë dhe dy korrierë grekë, ndërkohë pjesa tjetër sipas dokumentave italiane kanë qënë shtetas shqiptarë, kryesisht nga qyteti i Fierit. Sasia e drogës e sjellë nga Hollanda në Itali dhe është shpërndarë në qytetin e Melegnanos. Grupi kriminal ku bënte pjesë dhe “Ben Qimja” transportonte dhe mbante me qëllim që ta shpërndante sasinë e kokainës në Itali.